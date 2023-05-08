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7 Mayıs 2023
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Ali Babacan SÖZCÜ TV’de

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Sandığın nabzını parti genel başkanlarıyla birlikte tutan ‘Liderler Özel’ bu akşam Deva Partisi Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ali Babacan’ı ağırlıyor, merak edilenler cevaplanıyor.

İMAMOĞLU’NA SALDIRI!

“Ekrem İmamoğlu’na Erzurum’da taşlı provokasyon düzenlenmesi ve emniyet güçlerinin seyirci kalması seçim süreci için ne gösteriyor?

Muharrem İnce’nin SÖZCÜ TV’de dile getirdiği Millet İttifakı’nı destekleme şartına ne diyor?”

SÖZCÜ TV Genel Müdürü Alişer Delek moderatörlüğünde, SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar ve SÖZCÜ TV moderatörleri İpek Özbey ile Doç. Dr. Oğuz Demir soruyor, Ali Babacan yanıtlıyor…

Alaturka Online
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