Ali Babacan tarih verdi! “Söyleyeceğimiz çok şey var! Milletin gözüne bakacak yüzleri yok!”





Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Deva Partisi Kırıkkale Kongresi'nde konuştu. Ali Babacan konuşmasında AKP hükümetine ekonomi üzerinden eleştirilerde bulundu. Ayın 19'unda Merkez Bankası'nın kuru dengelemek için faiz artırımında bulunacağını iddia ederek "Bir konuşsunlar söyleyeceğimiz çok şey var" dedi. Berat Albayrak'ın istifası sonrasında devir teslim törenine katılmamasına tepki göstererek Babacan "Demek ki milletin gözünün içine bakacak yüzleri yok" dedi. Ali Babacan sokak röportajlarına katıldığı için insanların gözaltına alınmasına da tepki göstererek "Fikirlerden korkuyorlar ama biz korkmuyoruz. Deva Partisi korkmuyor. Korkma Türkiye" ifadelerini kullandı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #alibabacan #devapartisi #ekonomi #beratalbayrak #receptayyiperdoğan #tcmb #merkezbankası #faiz #enflasyon #sokakröportajları #röportaj #sokakröportajı #korkmatürkiye #işsizlik #kur #dolar #euro #altın #habır #politika #siyaset #gündem #kırıkkale #canlıyayın #yurttaştv

Advertisements