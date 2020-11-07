Ali Babacan TCMB Başkanı’nın görevden alınma nedenini açıkladı!





Ali Babacan TCMB Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınma nedenini açıkladı! Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Deva Partisi Mardin İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınarak yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın getirilmesine değindi. Türkiye'nin kötü yönetildiğini söyleyen Ali Babacan "Ekonomideki sorunlar hızla büyüyor. Dün gece tek imzalı bir operasyonla Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Kurumsal aklı dışlayan, liyakatı ortadan kaldırıp, kurumları çökerten partili cumhurbaşkanlğı hükümet sistemi olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu sistem işte memleketi bu hale getirir. Bu görev değişikliği bu kötü sistemin yansımasından başka bir şey değildir. Bizi yöneten bu zihniyet değişmedikçe bu ülkenin sorunlarını çözmek mümkün değildir" diye konuştu. Ali Babacan konuşmasını şöyle sürdürdü: Kur almış başını gidiyor, işsizlik almış başını gidiyor… Bütün bu kötü yönetimin sorumluluğunu tek bir bürokrata yıkmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı sorumluluktan kurtulamaz. Bu millet bu kadar saf değil. Biz hepsini biliyoruz. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #alibabacan #tcmb #ekonomi #muratuysal #naciağbal #mardin #devapartisi #receptayyiperdoğan #cumhurbaşkanı #erdoğan #babacan #dolar #euro #haber #politika #siyaset #gündem #canlıyayın #yurttaştv

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