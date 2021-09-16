Ali Babacan Trabzon’da Erdoğan’ı tiye aldı! Herkes güldü! “Akşam haberlerinde bunları duyamazsınız!”





DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Trabzon Yomra İlçe Kongresinde konuştu. Erdoğan'ın videolarını izleten Babacan fena tiye aldı herkes güldü. Erdoğan’ın ‘Büyük ve güçlü Türkiye’nin silüeti ufukta gözükmüştür’ açıklamasını izleten Babacan, "Kendisine sormak istiyorum acaba ne tarafa, hangi ufuğa bakıyor? Külliye Ankara’da, şimdi o külliyeden çıkıp, şöyle Kızılay’da falan vatandaşa sorsa ‘ya ben ufukta şöyle bir şey görüyorum, sizde görüyor musunuz?’ dese anlayacak öyle bir şey olmadığını. Bu ülkenin gençleri ufuğa bakınca kapkara bir gelecek görüyor. Baktığınız ufukta acaba hiç demokratik, adil ve özgür bir Türkiye silüeti de görüyor musunuz? Yani öyle bir hedefiniz var mı? Üzülerek söylüyorum göremez." dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #alibabacan #receptayyiperdoğan #devapartisi #trabzon #haber #gündem #siyaset #politika #ekonomi #yurttaştv