Ali Babacan’dan anket açıklaması ve olay ekonomi yorumu!

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Taksim Toplantılarına katılarak soruları yanıtladı.

Ali Babacan ekonomideki gelişmeleri ve anketleri değerlendirdi. Ali Babacan Deva Partisi’nin seçim hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi. Ali Babacan AKP’ye geri döner mi? sorularına da yanıt verdi. Babacan “İnsanların geçmişle anlaşması, geçmişle buluşması çok kolay değil. Hele siyaset söz konusu olunca…” dedi.

ALİ BABACAN KİMDİR

Ali Babacan, 4 Nisan 1967’de Ankara’da doğdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi 22., 23., 24. ve 26. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi’nde Ankara milletvekiliği yaptı. 58. ve 59. hükûmetlerde ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yaptı. 60. hükûmette 1 Mayıs 2009’a kadar dışişleri bakanı olarak görev aldı ve Mayıs 2005 – Ocak 2009 arasında Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği konusunda görüşmelerin yürütüldüğü makam olan başmüzakerecilik görevinde bulundu. 1 Mayıs 2009’da gerçekleştirilen kabine değişikliğinde başbakan yardımcısı olarak atandı. 61. ve 62. hükûmetlerde başbakan yardımcılığı yaptı.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi ve MKYK üyesi oldu. 58. ve 59. hükümetlerde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. 60. Hükümet’te ise Dışişleri Bakanı ve Avrupa Birliği ile müzakerelerde Başmüzakereci olarak görev yapmaktaydı. Egemen Bağış’ın Devlet Bakanı ve Başmüzakereci konumuna getirilmesinin akabinde sadece Dışişleri Bakanı olarak bir süre görevine devam etti. 1 Mayıs 2009’da gerçekleşen kabine değişikliğinden sonra Dışişleri Bakanlığı’nı Ahmet Davutoğlu’na devretti.

1 Mayıs 2009 tarihinden sonra Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak hükümetlerde görev yaptı. 28 Ağustos 2015 tarihinde başbakan yardımcılığı görevini Cevdet Yılmaz’a devretti. II. Davutoğlu hükümeti döneminde başbakan danışmanlığı yaptı.

2018 yılının Haziran ayında yapılan genel seçimleri için milletvekili adaylığı için başvuru yapmadı. 8 Temmuz 2019’da kurucusu olduğu AK Parti’den istifa etti.

Daha sonra Deva Partisi’ni kuran Ali Babacan Deva Partisi Genel Başkanı görevini sürdürmektedir.