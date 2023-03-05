Ali Babacan’dan ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ tepkisi

Bursaspor’un bugün Amedspor’la kendi sahasında oynadığı maç öncesinde iki takımın futbolcuları arasında gerginlik çıktı.

Karşılaşmanın başlamasının ardından, sahaya kurusıkı mermi ile kesici ve delici aletler, tüfek fişeği, maytap gibi cisimler atıldı. Bursaspor taraftarları, tribünde, 1990’lı yıllarda JİTEM ve faili meçhul cinayetlerle özdeşleşen ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım posteri açtı.

FUTBOLCULAR SAHADAN ÇIKARILDI

Amedspor yöneticileri, futbolcularının fiziki saldırıya uğradığını öne sürdü. Gerginliğin büyümesi üzerine Amedspor futbolcuları sahadan çıkarıldı.

BABACAN’DAN TEPKİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursa’da yaşananlara sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Babacan’ın paylaşımı şöyle:

“Bursa’da dünden beri yaşanan olaylar karşında önlem alınmamış olması sorumsuzluktur. Suçu ve suçluyu öven davranışları da sahada şiddet olaylarına sebep olan görüntüleri de reddediyoruz. Gereğinin yapılması ve sorumluların cezalandırılması için yetkileri göreve davet ediyorum.”