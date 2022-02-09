Ali Babacan’dan çarpıcı erken seçim ve Erdoğan adaylığı açıklaması!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin haftalık değerlendirme toplantısında konuştu.

Babacan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Eğer bugün Sayın Erdoğan faizi de döviz kurunu da patlatmasaydı bugün 15’lerde olan benzin ve mazot fiyatları sadece 8’lerde olacaktı. 7 liradan 8 liraya çıkacaktı. Eğer bugün benzin ve mazot 8 liralarda değil de 15 liralardaysa aradaki fark Erdoğan zammı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Babacan, erken seçim ve Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları hakkında da çarpıcı açıklamalar da bulundu

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