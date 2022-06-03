Ali Babacan’dan cumhurbaşkanlığı adayı açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, altılı masa görüşmelerine ilişkin “Cumhurbaşkanı adayı olarak bir isim konuşulmadı” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve il binası açılışını yapmak üzere Bolu’ya geldi. İlk ziyaretini merhum hayırsever İzzet Baysal’ın anıt mezarına yapan Babacan, yürüyerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Bir vatandaşın “6’lı masada HDP‘nin olup olmadığını merak ediyorum” şeklindeki sorusuna Babacan, “O masada HDP’yi görüyor musunuz?” şeklinde cevap verdi. Vatandaşın, “Altta var, üstte var diyorlar” demesine ise, Babacan, “Yalan söylüyorlar” dedi.

“6’lı MASADA UZLAŞMA OLMAZSA ADAYIM”

Babacan, 6’lı masada cumhurbaşkanı adayı olarak bir ismin konuşulmadığını ifade ederek, “Her parti kendi içinde değerlendirmelerini yapıyor. Ama çok açık bir konu var. 6’lı masada ortak cumhurbaşkanı adayıyla ilgili uzlaşma olmazsa DEVA Partisi’nin adayı Ali Babacan’dır” diye konuştu. (İHA)

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