Ali Babacan’dan dolar sonrası korkutan açıklama.. Erdoğan’a demediğini bırakmadı!





Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını ve dolar kurunun artmasını ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi. Faizleri indirerek ya da çıkararak ekonominin düzelme imkanının kalmadığını belirten Babacan, "Artık mevcut hükümetin Türkiye ekonomisi üzerinde kontrolü kalmamıştır. Yüksek kur, daha yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı olarak Türkiye'ye dönecek. Doğalgaz, elektrik, akaryakıt başta olmak üzere ikinci tur etki olarak da A'dan Z'ye her şeyin fiyatı artacak" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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