Ali Babacan’dan Erdoğan’ı zora sokacak dolar açıklaması! “O videoları izletebilirim”

Yazan:
Alaturka Online
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dolar rekor üstüne rekor kırarken Adana'da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi. Ali Babacan dolar ve faiz ile ilgili Erdoğan'ın geçmişte yaptığı konuşmaların videolarını izletebileceğini söyledi. #alibabacan #receptayyiperdoğan #dolar #canlıyayın #ekonomi #haber #siyaset #politika #devapartisi #adana #yurttaştv

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