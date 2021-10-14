DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dolar rekor üstüne rekor kırarken Adana'da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi. Ali Babacan dolar ve faiz ile ilgili Erdoğan'ın geçmişte yaptığı konuşmaların videolarını izletebileceğini söyledi. #alibabacan #receptayyiperdoğan #dolar #canlıyayın #ekonomi #haber #siyaset #politika #devapartisi #adana #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Ali Babacan’dan Erdoğan’ı zora sokacak dolar açıklaması! “O videoları izletebilirim”