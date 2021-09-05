Ali Babacan’dan flaş seçim açıklaması! ‘Ülkeyi yönetenler bu hesapları yapıyorlarsa..’





DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim barajı tartışmasını; “İktidar ortakları seçim matematiği işine başladı. Hangi iktidar seçim mühendisliğine başladıysa, halkımız bunun çarpmasını da bölmesini de toplamasını da sandıkta onlara öğretti. Yine öğretir. En kısa zamanda iktidarın büyük ve küçük ortaklarıyla vedalaşacağız” sözleri ile değerlendirdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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