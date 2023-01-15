Ali Babacan’dan Gültekin Uysal’a ziyaret

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etti.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, 14 Kasım’da partisinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Altılı Masa toplantısı öncesi DP lideri Gültekin Uysal ile bir araya geldi.

Basına kapalı görüşmede, Babacan’ın Uysal’ı 14 Kasım’da yapılacak toplantıya davet ettiği ve toplantı gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi. Babacan, yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, 10 Kasım Perşembe de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret edecek. (AA)