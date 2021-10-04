Ali Babacan’dan ittifak mesajı! İlk kez açıkladı

Yazan:
Alaturka Online
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Ali Babacan, DEVA Partisi'nin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisini basın açıklaması yaparak duyurdu! İttifaklara yönelik çarpıcı açıklamalar da yapan Babacan 'İkili olarak değil toplu geniş mutabakat istişare olmalı. Deva Partisi olarak bunu önemsiyoruz.'' dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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