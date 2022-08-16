fbpx
Anasayfa Haberler Gündem Ali Babacan’dan seçim mesajı

Ali Babacan’dan seçim mesajı

Yazan:
Alaturka Online
-

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medyadan seçim mesajı verdi. Babacan, “Bu seçimi, bugünkü otoriter ittifakın görmezden geldiği milyonlar kazanacak” dedi.

Yayınlanma:

Ali Babacan, sosyal medyadan seçim mesajı verdi. Babacan’ın paylaştığı videoda şu ifadeleri yer alıyor:

* “Bu seçimi 7’den 70’e, doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye kazanacak. Evladına harçlık veremeyip gizli gizli ağlayan analar kazanacak.

* Pazardan eli boş, başı eğik dönen babalar kazanacak. Çocuğunu okutamayan işçi arkadaşlarımız kazanacak. Açlıkla sınanan emekliler kazanacak. Ürettikçe zarar eden çiftçi kazanacak. Sattığı malı yerine koyamayan esnaf kazanacak.

* En güzel yılları, umutsuzlukla, kaygıyla geçen gençler kazanacak. Günde tek öğünle karnını doyurmaya çalışan öğrenci kardeşlerimiz kazanacak. Konserleri yasaklanan sanatçılar kazanacak.

* Düşüncesi, kimliği, inancı, kıyafeti, yaşam tarzı nedeniyle hor görülenler kazanacak. Bugünkü otoriter ittifakın görmezden geldiği milyonlar kazanacak bu seçimi.”

Kılıçdaroğlu: Huzur ve güven içinde kardeşçe yaşayacağımız bir ülkeyi el birliğiyle kuracağız İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu: Huzur ve güven içinde kardeşçe yaşayacağımız bir ülkeyi el birliğiyle kuracağız

İlgili İçerikler

YORUM YOK

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

© Alaturka First Turkish American Newspaper in the United States - Powered by TURKSC Media Group