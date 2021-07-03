Ali Babacan’ı gören yurttaş AKP’ye isyan etti! “Çala çala bitiremediler! Yeter ya!”





Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin ilçe kongresine katılmak için gittiği Antalya’da vatandaşların sorunlarını dinledi. Babacan’a dert yanan bir vatandaş, “Bizim sizden tek isteğimiz bu. Bizi bu hallere düşürdüler, hesabını sorun” dedi. Ali Babacan'ı görünce AKP'ye isyan eden bir yurttaş ise "Milleti perişan ettiniz! Yeter ya!" diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #alibabacan #devapartisi #sokakröportajları #haber #antalya #röpotaj #siyaset #politika #yurttaştv