Ali Babacan’ı gören yurttaşın Süleyman Soylu isyanı! “Dünyanın en kötü adamıysan git kardeşim!”





‘Allah’tan korksunlar, peynir 40 lira’ Partisinin ilçe kongresine katılmak üzere Sinop’un Gerze ilçesine giden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan burada vatandaşlarla buluştu. Ambar memuru emeklisi olduğunu söyleyen bir vatandaş isyanını Babacan’a anlattı. Alışverişten gelen ve hayat pahalılığından şikayet eden vatandaş elindeki peynir kabını göstererek “Emekliyim, 40 kâğıt verdim buna. Allah’tan korksunlar. Emekliye gelince memleket batar” dedi. ’Dünyanın en kötü adamıysan git kardeşim’ Siyasette AP, DP, DYP geleneğini izlediğini söyleyen vatandaş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu şu sözlerle eleştirdi: “Çıkıyorlar televizyonlara başkasına da söz vermiyorlar. Nasıl olacak bu memleketin hali? Benim çocuklarım MHP’li. Adam diyor ki ‘Parlamentere on bin dolar veriyorlar’. Hangi parlamenterse çıksın. Soran yok, ‘Ben aldım’ diyen yok. MHP’nin sesi çıkıyor mu? Adamlar malı götürüyor. İçişleri Bakanı ‘En kötü adam benim’ diyor. Kötüysen git kardeşim, git. Ne işin var senin orada?” ’Para sayma makinesiyle kayıt dışı para sayacaksa nasıl fatura kessin?’ Çocuklarının para sayma makinesi işiyle uğraştığını söyleyen emeklinin “Geçen seçimlerde ‘Dört tane makine ver, fatura kesme’ demişler. Ne olacak? Cukkaya inecek, niye? O çocuk da vergi verecek, sen de alıyorsan göstereceksin” sözleri üzerine Babacan “Para sayma makinesi kayıt dışı parayı sayacaksa, nasıl fatura kessin? Demek ki makine de parası da kayıt dışı olacak” ifadelerini kullandı. Emekli vatandaş, çalıştığı dönemde bir ay tek, bir ay çift maaş aldığını hatırlatarak, o günlerde Ankara’ya yürüyüşler yapanlara da “Zonguldaklı emekli kardeşime soruyorum. Ankara’ya yürüyordun. Yürüsene şimdi.” sözleriyle seslendi BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #alibabacan #süleymansoylu #sokakröportajları #sinop #gerze #devapartisi #haber #siyaset #röportaj #yurttaştv