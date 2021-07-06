“Ali Baba’nın Çiftliği”ne çöktüler

Kula’da Ali Baba Çiftliği’ni işleten Ali Osman Güzel (38) bankaya olan kredi borçları nedeniyle çözüm ararken “25 milyon kredi çıkartırım” diyen Çay-Kur Bölge yöneticisi Hızır Baş ve Çalışma Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Şeref Kazancı ile ortak oldu. Ali Osman Güzel, şirketinin yüzde 45 hissesini Hızır Baş’a, yüzde 10 hissesini de Şeref Kazancı’ya devretti. Ziraat Bankası’ndan kredi için de İstanbul eski milletvekili Mustafa Baş devreye girdi.

Çekilen kredinin 18.7 milyonunun Hızır Baş’ın şahsi hesabına yatırıldığı tespit edilince tartışma çıktı. Olay jandarmaya intikal etti. Güzel jandarmaya verdiği ifadesinde, “Çiftliğe çökmeye geldiler. Hızır Baş ‘Biz Rizeliyiz devleti biz yönetiyoruz’ diye baskı kurdu. Şikayetçiyim” dedi.