Ali Demir’e sahip çıkmayan kalmamış…

İddianamede, 2010-2015 yılları arasında ÖSYM tarafından yapılan sınavların tamamının FETÖ tarafından çalındığı, bu organizasyonda yer alan personelin ise Demir döneminde göreve alındığı belirtildi.

18 yıl hapis cezası istenen Demir’in başkan olduğu dönemde, medyaya da yansıyan sınav skandalları ortaya çıktığında, aralarında Abdullah Gül’ün de olduğu dönemin AKP’li yetkilileri ise Demir’e sahip çıkmıştı.

DEMİR DÖNEMİNE VURGU

2010 yılı KPSS sorularının sızdırıldığı ortaya çıkınca istifa eden Ünal Yarımağan’ın yerine ÖSYM başkanlığına getirilen Demir döneminde, 1 milyonun üstünde öğrencinin katıldığı 2011 YGS’de şifre skandalı yaşandı, Matematik sorularının cevaplarının şifre yöntemiyle verildiği ortaya çıktı. Demir, “Şifre var kopya yok” açıklaması yaptı.

Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, Demir’i arayarak bilgi aldı ve “Başkandan aldığım bilgiler beni tatmin etti. Öğrencilerimizin güvenle kendilerini ikinci sınava hazırlamaları gerekir” dedi. Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan da “ÖSYM’nin başındaki değerli bir bilim adamı, hataları olabilir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır biz şeytan olamayız” dedi