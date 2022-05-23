Ali Ekber Ertürk’ü kaybettik

SÖZCÜ Ankara Bürosunda muhabir olarak çalışan, mesai arkadaşımız Ali Ekber Ertürk’ü (54), yakalandığı amansız hastalık sonucu kaybettik. Ertürk için bugün SÖZCÜ Gazetesi önünde ve Tuzluçayır Cemevinde tören düzenlenecek. Ertürk, Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Avşarcık köyünde toprağa verilecek.

SÖZCÜ Ankara Bürosunda muhabir olarak çalışan, mesai arkadaşımız Ali Ekber Ertürk’ü (54), yakalandığı amansız hastalık sonucu kaybettik. Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Avşarcık köyünde toprağa verilecek olan Ertürk için bugün saat 11.00’de SÖZCÜ Gazetesi önünde ve 13.30’da da Tuzluçayır Cemevinde tören düzenlenecek.

Ankara gazeteciliğinin tecrübeli isimlerinden ve 7 yıldır SÖZCÜ’de görev yapan Ali Ekber Ertürk, Günaydın, Sabah, Akşam, Star gazetelerinde çalıştı. Siyaset muhabirliğinde uzman olan Ertürk, Milli Görüş çizgisindeki partilerden Refah, Fazilet, Saadet ve AKP‘yi de yakından takip etti.

Başarılı birçok habere imza atan Ertürk, yazdığı haberlerle onlarca ödüle layık görüldü. En son 25 Ekim 2021’de “Rektörün Torpili” haberi nedeniyle Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından yılın başarılı gazetecisi ödülünü kazandı. Ertürk’ün “Güneşin Evlatları” ve “Tehlikeli Bir Muhabirin Anıları” adlı iki kitabı da bulunuyor.

Hanife Ertürk ile evli olan Ali Ekber Ertürk’ün Aren (7) ve Hezal (8) adlı iki çocuğu da vardı. Vefat haberini öğrenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hanife Ertürk’ü arayarak başsağlığı diledi.

FAHRETTİN ALTUN: BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİMİ İLETİYORUM

Ali Ekber Ertürk’ün vefatı sonrası paylaşılan başsağlığı mesajlarından bazıları şu şekilde:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “Uzun süredir kanserle mücadele eden gazeteci Ali Ekber Ertürk’ün vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, ailesine, dostlarına, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.”

Çağdaş Gazeteciler Derneği: “Ankara’nın deneyimli muhabiri, Derneğimizin Yılın Başarılı Gazeteciler Ödüllerine 2 kez layık görülen gazeteci Ali Ekber Ertürk, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Kendisini, mesleğimize ve örgütlü mücadeleye verdiği katkılarla anımsayacağız, ışıklar içinde olsun.”