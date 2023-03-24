Ali Erbaş’ın danışmanı da gözünü TBMM’ye dikti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Danışmanı Fatma Yağız Kotan AKP’den aday adayı olmak için istifa etti. Kotan, 2015 seçimlerinde de aday adayı olmuş ancak seçilememişti.

Fatma Yağız Kotan, “Türk aile yapısında geleneksel değerlerimizin zayıfladığına üzülerek şahit oluyoruz. Bu probleme çözüm olabilmek adına, değerlerimizi, aile yapımızı, çocuklarımızı, eğitimi merkeze alan milli ve yerli eğitim politikalarıyla, ailenin bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi düşüncesini güçlü bir şekilde savunarak Ankara’da TBMM çatısı altında tüm halkımızın özellikle de Erzurum’un sesi olacağım” açıklaması yaptı.

Sosyal medya paylaşımında istifa ettiğini duyuran Kotan, “Sayın Cumhurbaşkanımızı sahada yalnız bırakmama şuuruyla başkanlık müşavirliğinden istifamızı verdik ve sahaya iniyoruz. Ülkemiz için bu kadar önemli olan bir seçimde reisimizin yanında olmalıyız dedik ve yola revan olduk. Yolumuz Ak Yoldaşımız Hak olsun” ifadesini kullandı.

“REİSİMİZİN YANINDA OLMALIYIZ DEDİK”

Kotan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Kıymetli kardeşlerim 2023 seçimlerinde Erzurum’dan aday adayı olmamız için sahadan davetler aldık veballer yüklediler. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızı sahada yalnız bırakmama şuuruyla başkanlık müşavirliğinden istifamızı verdik ve sahaya iniyoruz. 2015’de de adaylığımız olmuştu ‘kısmet değilmiş’ deyip göreve dönmüştük. Şimdi ülkemiz için bu kadar önemli olan bir seçimde reisimizin yanında olmalıyız dedik ve yola revan olduk. Dualarınız bekliyorum hem şifai hem de fiili dualar inşallah. Yolumuz Ak Yoldaşımız Hak olsun” ifadesini paylaştı.