Ali Gaffar Okkan ve arkadaşları anıldı

Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı’nda, 24 Ocak 2001’de düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile koruma polisleri Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nce şehit edildikleri yerde düzenlenen törenle anıldı.

Anma programına İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Gaziler ve Şehit Aileleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polisler ve çok sayıda kişi katıldı. Gaziler ve şehit yakınları anma programında Ali Gaffar Okkan’ın fotoğrafının yer aldığı, ‘Unutmadık, unutmayacağız’ yazılı pankartı taşıdı. İl Emniyet Müdürü Yaman ve katılımcılar, anıta kırmızı karanfiller bıraktı. Programda Kur’an-ı Kerim okundu ve şehitler için dualar edildi.

‘BU ANITTA ÇOK GÜZEL BİR SÖZ VAR’

Anma programında konuşan Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andığını belirterek şunları söyledi:

“Burada anıta çok güzel bir sözü var. Türkiye’de huzur ve güvenin sigortası Diyarbakır’dır diye. Çok doğru bir tespite bulunmuş rahmetli şehit emniyet müdürümüz. Kendisi bunu gerçekleştirmek için bu doğrultuda gece gündüz demeden çalıştı.

Bizler burada olmasak da o zaman başka yerde görev yapsak da bunun böyle olduğunu biliyoruz. Gece gündüz gayret sarf etti bunu gerçekleştirmek için. Mücadele etti ve bu uğurda da Cenab-ı Allah ona şehadeti nasip etti silah arkadaşlarıyla birlikte. Rahmet diliyorum.

Başta Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan ve o gün şehit olan arkadaşlarımıza ve gerek polis, asker, jandarma, koruyucularımız ve tüm güvenlik görevlilerimizden, şehit olanları rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize de şifalar diliyorum.”

‘İSMİNİ İKİ OĞLUMA VERDİM HER GÜN GELİP DUA EDİYORUM’

Okkan´ı şehit edildiği yerde ananlar arasında 75 yaşındaki Azize Şimşek ve isimleri Ali Gaffar Okkan olan vatandaşlar da vardı. Azize Şimşek, Şehit Emniyet Müdürü Okkan’ın ismini iki oğluna bıraktığını belirterek kendisini hiç unutmadığını söyledi. Her gün anıtı başına gelip Yasin okuduğunu da söyleyen Şimşek, “Ben onu unutmuyorum. Kim unutursa unutsun biz unutmuyoruz. Hem çocuğum gibidir, hem de arkadaşım gibidir” dedi.

Gaffar Okkan şehit edildikten sonra doğan ve ailesinin ismini verdiği Ali Gaffar Ayverdi (19) de, ismini gururla taşıdığını belirtti. Ayverdi, “Biz görmedik Allah rahmet eylesin ruhu şad olsun. Büyüklerimiz onu görmüşler, çok sevmişler. Bize anlattıklarına göre biz de çok seviyoruz. O rahmet ettikten hemen sonra biz doğmuşuz. Onun da adını bizim adımıza koydular. Çok mutluyuz bunun için şeref duyuyorum, şahsen çok gururluyum” diye konuştu.

MEZARI BAŞINDA GÖZYAŞLARI İLE ANILDI

Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 19. yıl dönümünde memleketi Sakarya’nın Hendek ilçesindeki mezarı başında da gözyaşlarıyla anıldı.

Hendek Belediye Mezarlığında gerçekleşen anma törenine Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, dönemin Diyarbakır Valisi Cemil Serhadlı, siyasi partilerin temsilcileri, şehidin eşi Zerrin Okkan, kızı Sezin Okkan Çalışkan, ablası Sabahat Arslan ve yakınlarıyla askeri erkan, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ın eşi Zerrin Okkan, eşinin mezarına kızıyla birlikte aile bireylerini temsilen karanfil bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ın öz geçmişi okundu.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül ile Şehit Okkan’ın devre arkadaşlarından emekli Emniyet Müdürü Hüseyin Sarıoğlu birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından yapılan dua ve okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından anma programı son buldu.

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