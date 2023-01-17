2013 yılında Gezi protestolarında Eskişehir’de öldürülen Ali İsmail Korkmaz davasında yargılanan polis hakkında karar çıktı. Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararı sonrası sanık polis Hüseyin Engin hakkındaki yargılamanın ilk duruşması bugün Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Savcı mütalaasında sanık polise kasten yaralama suçundan ceza verilmesini talep etti. Avukat Ayhan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda sanığın insanlığa karşı suçtan cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanık polis Hüseyin Engin’e basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Korkmaz Ailesi ve avukatlar karara itiraz edeceklerini duyurdu.
AYM KARARI BOZMUŞTU
AYM, Ağustos 2022’de Ali İsmail Kormaz’ın ailesinin ‘eziyet yasağı ihlal edildi’ başvurusunu kabul edip polis Hüseyin Engin’in yeniden yargılanmasına karar vermişti.
Ali İsmail Korkmaz davasında müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık polis Mevlüt Saldoğan hakkında ‘ölüme sebebiyet vermek’ suçundan 13 yıl hapis cezası veren mahkeme, ‘iyi hal’ gerekçesiyle bu cezayı 10 yıl 10 aya indirmişti.
Sanık polis Yalçın Akbulut’a indirimle 10 yıl hapis cezası verilirken diğer polis sanıklar Şaban Gökpınar ve Hüseyin Ergin beraat etmişti. Korkmaz ailesi bu kararları AYM’ye götürerek itiraz etmişti.