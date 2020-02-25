Ali Koç derbi sonrası ilk kez konuştu: Hodri meydan, seçime gidelim!

“AĞIR LAFLARI YÜZÜME SÖYLEMESİ İÇİN GİTTİM AMA HATAYDI”

“Maçtan sonra bir olay yaşandı. Bir taraftarımızın ağır laflarına ben bizzat suratıma söylemesi için yanına gittim. Engellediler. Tabii ki güvenlik vardı, taraftarımız da sakinleştirmek için ama arbede yaşanacak bir durum yoktu. Ben neysem oyumdur, işleri yüz yüze yapmayı daha çok severim. Ama hataydı. Tabii bu müthiş bir malzeme verdi. Orada beni içeri alırlar ben ‘Beni itip kakmayın’ dedim. Ama dikkat edin ‘Beni itip’ kısmı yok orada. Onu da ‘Satmayın’ diye… Ben öyle bir imada bulunmam. Karakter olarak da insan olarak da. Ama bu insanlara malzeme verdik. Bir yere gittiğimiz yok. Bu olaylar bizi sadece kamçılar!”