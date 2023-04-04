Ali Koç döneminin dikkat çeken isimleri! Transferde de istikrar gelmedi

Süper Lig’in 27’nci haftasında sonucu merakla beklenen maçta Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı dev derbide Beşiktaş’a 4-2 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin 10 kişi kalan rakibine karşı aldığı bu şok sonuç camiada büyük yıkım etkisi yarattı.
YÖNETİME SERT TEPKİ
Kadıköy’de Fenerbahçe taraftarları derbi yenilgisinin ardından isyan etti. Beşiktaş’a karşı öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan sarı-lacivertli takıma büyük tepki vardı. Üstelik Beşiktaş’ın 10 kişi kalmasına rağmen alınan bu olumsuz sonuç tribünleri sinirlendirdi. Fenerbahçeli taraftarlar bir süre tribünleri terk etmeyerek Ali Koç ve yönetime sert protestolarda bulundu. Futbolcular da soyunma odasına giderken ıslıklandı.
TRANSFERLER HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Başkanlık görevine geldiği günden bu yana hem teknik direktör hem de futbolcu istikrarı konusunda sorun yaşayan Ali Koç’un tercihleri büyük tartışma konusu oldu. Özellikle 2018-2019 sezonundan itibaren yapılan yanlış transferler takımın dinamiğini de etkiledi. İşte Ali Koç döneminin en çok eleştirilen transferleri…
TOLGAY ARSLAN
Beşiktaş’ta yaşadığı sorunların ardından takımdan ayrılan ve ara transfer döneminde Serdar Aziz’le birlikte Fenerbahçe kadrosuna katılan tecrübeli futbolcu beklenen katkıyı bir türlü veremedi. Özellikle yaşadığı sakatlıklar sonrası sahada istediği performansı veremeyen orta saha zaman zaman da tartışma konusu olmuş ve forma şansı bulmakta da bir hayli zorlanmıştı. Tolgay Arslan Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıkıp 2 gol, bir asistlik katkı yaptı.
HARUN TEKİN
Fenerbahçe kalesindeki rekabeti arttırmak için transfer edilen Harun Tekin de istenilen katkıyı yapamayan isimlerden. Süper Lig’de gösterdiği performansı Fenerbahçe forması altında gösteremeyen tecrübeli file bekçisi de eleştirilerin hep odağında olan isim olarak dikkat çekmişti. Harun Tekin, Sarı Lacivertli formayla 47 maça çıktı.
MICHAEL FREY
Fenerbahçe’ye ilk transfer olduğu gün ismi sürpriz bir şekilde ortaya çıkan İsviçreli futbolcunun hırsı taraftarlar için umut olmuştu. Ancak 2.5 milyon Euro bonservis ödenerek kadroya dahil edilen Frey istediği forma şansını çalıştığı teknik adamlardan bulamadı ve sürekli farklı takımlara kiralandı. Ardından da takımdan ayrıldı.
BERKE ÖZER
Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transferlerden biri daha hayal kırıklığı ile sona erdi. Berke Özer, Altınordu altyapısının gözbebeği olarak Fenerbahçe’nin yolunu tutmuştu. Genç file bekçisi Avrupa’da da izlenen bir futbolcu olarak ilk 2 sezon Westerlo’da kiralık oynadıktan sonra Altay Bayındır’ın gerisinde kalınca bir türlü formayı alamadı. Bu gelişme de ayrılığa neden oldu ve genç file bekçisi Fenerbahçe’den ayrıldı.
SLIMANI
Avrupa futbolunun önemli golcülerinden biri olan ancak son dönemde yaşadığı düşüşle gündemde olan Slimani de Fenerbahçe taraftarının çok beklediği isimlerdendi. Sarı Lacivertli camiada uzun süredir hasreti çekilen forvet bölgesindeki bitirici isim olarak gösterilen tecrübeli futbolcu da bekleneni veremedi. Slimani Fenerbahçe formasıya 25 maçta sadece 5 gol atabildi.
ANDRE AYEW
Gana futbolunun önemli temsilcilerinden olan İngiltere’de de adından sıkça söz ettiren Andre Ayew de Fenerbahçe’nin yolunu tuttu. Ancak tecrübeli futbolcu da Sarı Lacivertli camianın başarısı için beklenen katkıyı yapamadı. Ayew bazı maçlarda etkisini göstermesine rağmen o istenilen performansı yansıtamayınca kiralık olarak geldiği Sweansea’ye geri döndü. Fenerbahçe yıldız futbolcuyu kiralamak için 1.5 milyon Euro kiralamıştı.
BARIŞ ALICI
Altınordu’nun yetiştirdiği ve Türk futbolunda önemli yerlere gelmesi beklenen Barış Alıcı, ilk maçında Fenerbahçe taraftarlarını bir hayli heyecanlandırmıştı. Ancak beklentiler sadece bir maçla sınırlı kaldı. Genç futbolcunun Fenerbahçe macerası oldukça kısa sürdü ve sürekli kiralanan futbolcu ile sonrasında yollar ayrıldı.
SADIK ÇİFTPINAR
Yeni Malatyaspor’da oynadığı dönemde Süper Lig’de dikkatleri çeken Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe formasıyla her ne kadar hırsıyla ön plana çıksa da beklentileri karşılayamadı. Özellikle yaşadığı uzun süreli sakatlık da Sadık Çiftpınar’ın performansını ciddi şekilde etkiledi.
DIEGO REYES
Meksika Milli Takımı’nın kaptanı olarak transfer olan Diego Reyes de Türkiye’ye adapte olamayanlardan. Tecrübeli futbolcu gösterdiği performansla sınıfta kaldı. Reyes’in transferi her ne kadar ülkesinde büyük yankı uyandırmış olsa da savunmacı olarak yaptığı hatalar kadroya girmesine engel oldu.
YASSINE BENZIA
Dünya futbolunun genç yaşta ‘wonderkid’ olarak gösterdiği Benzia transferi Comolli’nin sürpriz takviyelerinden biriydi. Transfer paylaşımı bile kimsenin haberi olmadan uçaktan bir görüntü ile ortaya çıkmıştı. Bu haber tarafatrları heyecanlandırmaya çoktan yetmişti. Ancak beklenen olmadı. Tecrübeli futbolcu 2-3 maç heyecanlandıran harekete imza atsa da orta sahada maestro’luk görevini hiç yapamadı ve Fenerbahçe’de tutmayan transferler arasına ismini yazdırdı.
ZANKA
Premier Lig’den Fenerbahçe savunmasına katılan Danimarka’lı zaman zaman kullanılan korner atışlarında takımını ateşleyen bir yapısı olsa da savunmada ağır kalması nedeniyle hep eleştirilerin hedefinde oldu. Milli Takım’da da giderek geriye düşen tecrübeli savunmacı Türkiye’ye adapte olmakta da zorlanınca ayrılık kaçınılmaz oldu.
ALLAHYAR
İran’dan 1 milyon dolar karşılığında Fenerbahçe’nin yolunu tutan ve taraftarın bir anda ilgisini çeken genç forvet de aradığı forma şansını bulamadı. Sürekli sezon başında iddialı bir şekilde giren Allahyar ardından rotasyonda geriye düşüyor ve başka bir takıma kiralanıyordu. Genç golcü de Fenerbahçe formasıyla sadece 3 maça çıktı.
ADIL RAMI
Fransa Milli Takımı ile dünya kupası kazanan kadroda yer alan dünya futbolunun da en önemli savunmacıları arasında yer alan ancak özel hayatıyla da bir o kadar gündemde olan Adil Rami de Fenerbahçe’nin sürpriz transferlerinden. Tecrübeli savunmacı sakatlıkların yanı sıra sivri açıklamarıyla spor kamuoyunun gündeminde yer alıyordu. Fenerbahçe transferde yine hüsrana uğramış oldu ve Rami de savunmadki beklentileri karşılayamamıştı. Sadece 7 kez forma giydikten sonra Fransız futbolcu ile yollar ayrıldı.
MURAT SAĞLAM
Fenerbahçe’de kayıp isimlerin başında Murat Sağlam geliyor. Genç futbolcu için Fenerbahçe ile Trabzonspor transfer savaşına girmiş Sarı Lacivertli ekip galip gelmişti. Hazırlık maçlarında da 10 numara olmasına rağmen sağ bekte çok iyi performans gösteren Murat Sağlam sezon boyunca forma şansı bulamadı. Ardından da kayıplara karıştı. Murat Sağlam transferi Fenerbahçe’nin verim alamadığı isimlerden biri olarak tarihteki yerini almış oldu böylece.
SIMON FALETTE
Transferin son günü sol bek yerine tercih edilen hem savunma hem de sol bek oynayabilen Falette transferi de oldukça sürpriz bir tercih oldu. Harcama limitlerindeki sorundan dolayı kiralık olarak kadroya dahil edilen Falette’in performansı da hayal kırıklığı yaratmıştı. Tecrübeli savunmacının Fenerbahçe seviyesinde bir futbolcu olupğ olmadığı her zaman tartışma konusu olmuştu. Ardından da futbolcu ile yollar ayrıldı.
GARRY RODRIGUES
Bir dönem Galatasaray forması giyen ve şampiyonluk da yaşayan Garry Rodrigues, Fenerbahçe’nin göze batan transferlerinden biri olarak dikkat çekmişti. Ancak Garry Rodrigues, Galatasaray döneminden hatırladığımız performansının gerisinde kaldı ve beklentileri karşılayamadı.
MEVLÜT ERDİNÇ
Süper Lig’in en kıdemli golcüleri arasında yer alan Mevlüt Erdinç de beklentilerin çok uzağında kaldı. Fenerbahçe’ye transferini büyük bir heyecanla anlatan eski futbolcu, rotasyonda bulduğu fırsatları iyi değerlendiremeyince Fenerbahçe macerası da kısa sürdü.
KEMAL ADEMI
Fenerbahçe’nin sürpriz transferlerinden biri de Kemal Ademi oldu. Güçlü ve uzun fiziği ile hücum bölgesinde iyi işler yapabileceği izlemini veren Ademi de büyük hayal kırıklığı yarattı. Geldiği takımda ayaklarını da etkili kullandığı gözüken İsviçreli futbolcu Türkiye’de neredeyse hiç varlık gösteremedi. Sadece 8 kez Fenerbahçe forması giyen Ademi 1 gol atabildi.
MESUT ÖZİL
Fenerbahçe’nin rekorlar kırarak kadrosuna kattığı, uçağı bile izlenme rekorları kıran Mesut Özil de büyük hayal kırıklığı ile biten bir sevda hikayesi oldu. Her seferinde Fenerbahçeli olduğunu belirten tecrübeli futbolcu Arsenal’den sonra gemileri yaktı ve çocukluktan itibaren aşık olduğu takımın formasını giydi. Ancak Mesut Özil’in hem sakatlık hem de fiziksel olarak yeterli olmaması bu birlikteliği zorlu hale getirdi. Kadro dışı bile kalan Mesut Özil Fenerbahçe’nin ardından Başakşehir’in yolunu tuttu.
DIEGO PEROTTI
Roma’dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe’de 3-4 maç deyim yerindeyse resital sunan Arjantinli futbolcu kariyerinin her döneminde başına bela olan sakatlık kabusu ile karşılaştı. Sakatlık sonrası da kadroda düşünülmeyen Perotti ile yollar ayrıldı. Fenerbahçeli taraftarlar büyük hayal kırıklığı yaşasa da kısa süreliğine yıldız futbolcunun resitalini sahada izleme şansı buldu. Tecrübeli futbolcu 4 maçta forma giydi ve 3 gol attı.
JOSE SOSA
Ülkemizde Beşiktaş ve Trabzonspor formaları giyen, Arjantin futbolunun da önemli isimlerinden olan tecrübeli futbolcu Fenerbahçe’nin de formasını giydi. Beklentilerin büyük olduğu Sosa da sınıfta kalan tarnsferlerin arasında yerini aldı. Tecrübeli futbolcu orta sahada yetersiz görüntüsü ile sık sık tartışmaların odağında oldu.
FILIP NOVAK
Trabzonspor’un sol bekinde görev yapan ve golcü kimliği ile Süper Lig’e damga vuran Filip Novak da sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe’nin yolunu tuttu. Ancak Novak da sol beke çözüm olamadı. Tecrübeli futbolcu Trabzonspor’daki görüntüsünden oldukça uzak bir profil ortaya çizince ayrılık da kaçınılmaz oldu.
PAPISS CISSE
Newcastle United denilince akla gelen ilk isimlerden olan ülkemizde de Alanyaspor formasıyla fırtınalar estiren Papiss Cisse, Fenerbahçe’nin hücum gücünü arttırmak için yapılmış bir transfer olarak dikkatleri üzerine çekti. Ancak tecrübeli futbolcu bir sezon önce Alanya’da gösterdiği performansın uzağında kalıp rotasyonda da geriye düşünce macera da kısa sürmüş oldu. Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıkan Cisse sadece 5 gole imza atabildi.
SİNAN GÜMÜŞ
Galatasaray formasıyla etkili performans gösteren Sinan Gümüş de sonradan Fenerbahçe forması giyen isimlerden. Sinan Gümüş de Garry Rodrigues gibi beklentilerin bir hayli fazla olduğu ancak bir türlü bekleneni veremeyenlerden olduğu görüldü. Sakatlıkların yanı sıra sürekli forma şansı bulmakta da zorlanan Sinan Gümüş de Fenerbahçe’nin hayal kırıklığı yaratan transferlerinden biri oldu.
ALLY SAMATTA
Tanzanya’da adeta el üstünde tutulan, Avrupa futbolunun da gözdesi durumunda olan Samatta bir dönem Fatih Terim’in de Galatasaray’a en çok istediği isimdi. Ancak düşüşte bir performansla Fenerbahçe’ye transfer olan tecrübeli futbolcu ilk maçında 2 gol birden atmasına rağmen Fenerbahçe’de tutunamadı. Bir türlü o beklenen patlamayı yapamayan Samatta, 33 kez forma giydi ve sadece 6 gol atabildi.
STEVEN CAULKER
İngiltere’nin dev ekiplerinde forma giydikten sonra özel yaşamında yaşadığı sorunlardan dolayı performansı düşüşe geçen ardından da Alanyaspor’da kendini bulan Steven Caulker, Fenerbahçe’ye imza attıktan sonra iddialı açıklamalarda bulunmuştu. Vitor Pereira’nın gözüne giremeyen tecrübeli savunmacı Fenerbahçe’de forma şansı bulamadan yolları ayırmak zorunda kaldı.
MAX MEYER
Berisha ile birlikte Fenerbahçe’nin yolunu tutan bir dönemin ‘Altın çocuğu’ Max Meyer transferi de bir fırsat olarak görüldü. Ancak yine sonu hüsranla biten bir transfere dönüştü. Alman orta saha beklentilerin çok uzağında kaldı. Ayrıca kadroda da yeterli süre bulamayınca Max Meyer ile yollar ayrıldı.