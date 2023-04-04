Ali Koç döneminin dikkat çeken isimleri! Transferde de istikrar gelmedi

ADIL RAMI

Fransa Milli Takımı ile dünya kupası kazanan kadroda yer alan dünya futbolunun da en önemli savunmacıları arasında yer alan ancak özel hayatıyla da bir o kadar gündemde olan Adil Rami de Fenerbahçe’nin sürpriz transferlerinden. Tecrübeli savunmacı sakatlıkların yanı sıra sivri açıklamarıyla spor kamuoyunun gündeminde yer alıyordu. Fenerbahçe transferde yine hüsrana uğramış oldu ve Rami de savunmadki beklentileri karşılayamamıştı. Sadece 7 kez forma giydikten sonra Fransız futbolcu ile yollar ayrıldı.