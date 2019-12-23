Ali Koç Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası patladı! ‘TFF açıklasın’

Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş’ı 3-1 yenen Fenerbahçe’de başkan Ali Koç, Ersun Yanal’ın maç sonundaki kısa açıklaması ve Emre Belözoğlu ile kavga ettiği iddiaları sonrasında stat çıkışı basının karşısına geçti. Koç’un kızgın olduğunu belirttiği konuşmasında, iddialara üzüldüğünü ifade etti.

Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Zorlu AVM’de yaptığı toplantı ile derbide tribünlerin küfürlü tezahüratları hakkında da sert ifadeler kullandı.

İşte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un açıklamaları;

“İyi oynadık, üstün oynadık. Kendi sahamızda oynadığımız gibi oynadık. Oyuncular çok iyi mücadele etti. Onları kutluyorum. Kazasız belasız maç bitti. İhtiyacımız olan 3 puandı. Bu galibiyetin önemli olması için gelecek hafta da kazanmalıyız. Biz takımımıza ve hocamıza inanıyoruz. Şans da biraz yanımızda olursa maçlar da böyle iyi yönetilirse Fenerbahçe’nin önü açık olacaktır.

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“BİR YIĞIN PROBLEM…”

“Bazı kanallarda iki tane ayrı iddia ortaya atılmış. Birisi kaptanımız Emre ile hocamızın kavga ettiği diğeri de Ersun Yanal’ın istifa edeceği şeklinde… Çok istiyorlar bizi karıştırmayı ama izin vermiyoruz. Ne basketbol tarafında ne de futbol tarafında pek çoğu hayal ürünü olan iddiaya cevap veremeyiz. İşler kötü gidince bu iddialar daha da çoğalıyor. Söz konusu Fenerbahçe olunca daha büyük komplolar üretiliyor. Hafta içi Obradovic ile ilgili birçok şey söylendi. Bugün ise basketbol maçında o iddiaların hepsi çürüdü. Akşam Emre ile Yanal’ın kavga ettiğini söylüyorsunuz. Bazı kanallar, bazı kişiler bu iddialarda çok başarılar! Bir yığın problem ile uğraşıyoruz başta finansal konular olmak üzere.

Dün gece bir programda gördüm; utandım! O kişi adına da mı utanayım yoksa Türk futbolu adına mı utanayım! TFF’den rica ediyorum, bizi töhmet altında bırakanlara cevap versin. Yüzde 30’dan yüzde 40’a çıkarmak için bizim bir isteğimiz oldu mu?

Derbi sonrası keyfine varmamız gerekirken, kusura bakmayın böyle biraz da kızgın konuşuyorum ama işi bu noktaya getiriyorsunuz. Resmin bütününe bakmak lazım. Her şeyi günlük ve maçlık değerlendirmek olmaz! Ersun Yanal’ı tebrik etmek lazım bütün hafta çalışabildi. Biz bir şey yaparsak açık yapıyoruz. Biz arkadan dolap çevirmiyoruz. Dolaylı şekilde bir şey söylemiyoruz ya da medyada birkaç kişiye söyletmiyoruz. Yine söylüyorum Türkiye Futbol Federasyonu açıklasın, bu yüzdelik artışı biz mi istedik?”

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ZORLU’DAKİ TOPLANTI

Ali Koç ayrıca basında da yer alan ve TFF’nin de açıkladığı Nihat Özdemir ile yaptıkları görüşme için de şu ifadeleri kullandı;

“Bizim ciddi rahatsızlığımız vardı. 6 maç kazandık ve hakemler bir sonraki hafta maça çıkamadı. 6 maçta puan kaybı yaşadık ve bir sonraki hafta yine maç aldılar. O günkü toplantı Riva’da olacaktı ama zaman sıkışlığı, lokasyonların uzak olması nedeniyle Zorlu’da oldu. Biz oraya girerken herkesin gördüğü yerden girdik ve çıktı. Bu sistem ilerideki haliyle sıkıntı yaratacak.”

ALİ KOÇ’TAN TARAFTARLARINA KÜFÜR TEPKİSİ

Ali Koç ayrıca Beşiktaş derbisinde küfür eden tribünlere de kırgınlığını dile getirdi. Ali Koç para cezası alacaklarını ve bazı taraftarlarının kendisine kızabileceğini bildiğini belirtip, doğruyu söylemek zorunda olduğunu ifade ederken, “Galibiyeti kursağımda bırakan bir diğer neden de tribünlerdeki küfür olayı… En kötü sezonumuzu geçirdiğimiz anlarda bize çok destek oldular. Onlar olmasa biz bu kadar ayakta kalamazdık. Fener Ol’da bu kadar başarılı olamazdık. Onlara ne kadar teşekkür etmezsem az. Uğursuz bir seneydi. En dip noktada bu taraftarlar bizi ayağa kaldırdı. Bugün mahçup olduk. Bugün tribünlerimizde edilen küfürler… Zaman zaman içimizi boşaltabiliriz, derbilerde böyle şeyler olabilir. Fakat skor olarak öndeyiz, sahada gerginlik yok ama tribünlerde çok küfür oldu. Sayın Ahmet Nur Çebi’ye de üzüntümü ilettim. Belki bazı taraftarlar bu sözler için bana kızabilir ama yakışmadı. Hem ceza yiyeceğiz. 20 lira, 20 lira SMS ile para topladığımız dönemde para cezası ödeyeceğiz. O tribünlerdeki diğer maçta olamayacak. Diğer maçlarda bize böyle davranılınca ne kadar rahatsız oluyorsak, bizim sahamızda da böyle olursa hassas olmak zorundayız. Ben doğruyu söylemekle hükümlüğüm…” açıklamasını yaptı.