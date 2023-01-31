Ali Koç transferi bitiriyor! Ezeli rakiplere büyük çalım

Jorge Jesus ile 2021-2022 sezonuna giriş yapan Fenerbahçe, yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirmişti. Kadroya katılan yeni oyuncularla birlikte sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, uzun süre liderliği elinde bulundurdu. Bir yandan da Avrupa Ligi macerasını sürdüren Kanarya, zorlu grubu lider tamamlamayı başarmıştı. Ancak Dünya Kupası arasından sonraki süreçte düşüşe geçen Fenerbahçe, aldığı kötü sonuçlarla liderliği Galatasaray’a kapatırdı. Jorge Jesus ve öğrencileri, son olarak ise Süper Lig’in 21. haftasında Kasımpaşa’yı 5-1 mağlup ederek puanını 44 yaptı ve zirve takibini sürdürdü.

2 TRANSFER BİTTİ

Devre transfer dönemine hareketli giren Fenerbahçe, Adana Demirspor’dan Samet Akaydın ve Parma’dan Jayden Oosterwolde’yi kadrosuna kattı. Son olarak Kayserispor’dan İspanyol devi Barcelona’ya transfer olan Emre Demir’le de prensipte anlaşan Fenerbahçe, genç oyuncuyu İstanbul’a getirdi. İstanbul Havalimanı’na iniş yapan Emre, transferi ile ilgili yaptığı ilk açıklamada, “Çok büyük takımdan Türkiye’nin en büyük takımına geldiğim için çok mutluyum. Şu anda çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı. Pasaport kontrolünün ardından kendisini bekleyen araca binen Emre, havalimanından ayrıldı. Emre Demir’in önümüzdeki günlerde kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.

VALENCIA’YA JESUS DOKUNUŞU

Kariyeri boyunca çalıştığım tüm forvetlere etki eden ve yükselmelerini sağlayan Jorge Jesus, Fenerbahçe’de de Enner Valencia’ya sihirli dokunuşunu yaptı. Kasımpaşa maçının da yıldızı olan Valencia, şimdiden rüya gibi bir sezon yaşadı. Fenerbahçe’nin Kasımpaşa’yı 5-1 yendiği maçta attığı 4 golle unutulmaz bir performansa imza atan Enner Valencia, teknik direktör Jorge Jesus’la beraber yakaladığı çıkışı devam ettiriyor. Kariyerinde ilk kez bir maçta 4 gol atan Valencia, 17 lig maçında 19 gol atarak krallık yolunda ilerliyor. Burada Jorge Jesus’un oyuncusuna tanıdığı özgürlük, sağladığı özgüven, verdiği destek ve sürekli şans vermesi etkiliyor. Geçen sezon İsmail Kartal döneminde bir ara formayı unutan Ekvadorlu futbolcu, Jesus ile müthiş bir 2022-23 sezonu geçiriyor.

ALMANYA’DAN MÜJDE!

Fenerbahçe’nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak istenilen performansı veremeyince kadro rotasyonunda yer almayan Mergim Berisha, Augsburg’a kiralanmıştı. Alman yıldız gerek oynadığı oyunla gerek takım rotasyonuna ayak uydurmasıyla Bundesliga ekibinin dikkatini çekti. Augsburg Sportif Direktörü Reuter, “Berisha önemli bir oyuncu. Sezon sonuna kadar kiralık oynuyor ancak başka kulüpler de kendisini istiyor. Zamanlamaya dikkat ediyoruz. Bunu takip eden sadece ben değilim, kulüpte Berisha’nın bonservisinin alınmasıyla ilgili tetikte olan birçok kişi var.” ifadelerini kullandı.

SIRADA FABIO BORINI VAR

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük’ün yıldız ismi Fabio Borini için harekete geçti. Fenerbahçe, Karagümrük’te bu sezon 18 lig maçında 12 gol atıp, 7 asist yapan 31 yaşındaki İtalyan futbolcu için kırmızı-siyahlıların kapısını çaldı. Avrupa’da Roma, Chelsea, Liverpool, Sunderland, Milan gibi kulüplerde forma giyen Fabio Borini için Fenerbahçe, 2 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkardı.

TEKLİFİ REDDETTİ

VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Borini’ye yeni sözleşme teklif etti ama İtalyan futbolcu, bu teklife olumsuz yanıt verdi. Borini’yi elinde tutması zorlaşan Karagümrük’ün Fenerbahçe’nin teklifine olumlu yaklaşması bekleniyor.

JESUS ONAY VERDİ

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus’un transferine onay verdiği Fabio Borini için Ali Koç ile Süleyman Hurma kısa bir süre içerisinde yeniden bir araya gelecek. Transfer görüşmesi sonuca bağlanacak.