Ali Koç: VAR hakemi konusunda uyarılmıştık

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe’nin sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası Ali Koç, beIN Sports canlı yayınına katıldı. Fenerbahçe camiasında büyük bir infial olduğunu belirten Ali Koç, yaşanan olayların daha vahim olaylara sebebiyet vereceğinden korktuğunu söyledi. Ali Koç, Alanyaspor maçı öncesi VAR hakemi Serkan Tokat hakkında uyarıldıklarını belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının eksisinden çok artısının olduğunu ancak Aytemiz Alanyaspor maçında neden VAR’a gidilmediğini anlamanın mümkün olmadığını ifade etti.

Ali Koç, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

“Ben aslında uzun zamandır Fenerbahçe üzerinde bazı oyunlar oynandığını anlatmak istiyorum. Bazı çelişkili kararlar verildiğini… Bazı medya organlarında algı operasyonları yapıldığını anlatm anlatmaya çalışıyorum. Görünen köy kılavuz istenmez. Bir takımın önü açılıp, başka takımın önü açılacaksa bu genelde ikinci yarıda yapılır. Korktuğumuz başımıza geldi. Maçın sonuna doğru yaşanan olay açık bir penaltıdır. Birinde vara gidip diğerinde gitmemek haksızlıktır. Ceza sahası içinde hakem gayet net ve iyi bir pozisyonda… Muhteşem bir pozisyon almış durumda… Pozisyonu net görüyor. Hakemin net bir şekilde bu penaltıyı görüp vermesi gerekiyordu. Diyelim ki göremedi. Çok şükür ki artık iki sezondur bir teknoloji var. Bu teknolojinin ana teması insan hatasını en aza indirmek. VAR’ın artısının çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Alanyaspor penaltısında dikkat ederseniz yan hakem de orta hakem de penaltı vermedi. VAR’a çağrıldı. bizim pozisyonumuzda hakem pozisyonu atladı diyelim. Neden VAR’a çağrılmadı. Kol apaçık. Kola değmese iki tane oyuncumuzun önüne düşecek top… Gol olması yüksek bir oran olan pozisyonla karşı karşıya kalacağız. Bana sorarsanız bilerek VAR hakemi orta hakemi çağırmamıştır. Bu maçtan önce VAR hakemi konusunda uyarılmıştık. Dikkat etmemiz gerektiği söylenmişti. VAR hakemi çifte standart uygulamıştır. Bugün Türkiye Süper Ligi’nde bir takımın önünün açılması için bir takımın da önünün kapatılması için çalışılmaktadır. Vadat’ın PFDK’ya sevk edilmesi. Niyet okunarak. Bunun mantıklı bir açıklaması yoktur. Kayserispor maçında Emre’nin rakip futbolcuyla yaşadığı diyalog sonrası mevzuata aykırı olmasına rağmen hakemden ek rapor istendi. Harcama limitleri.., Transfer yapamamamız için kılı kırk yarmak. Bunlara baktığımızda net bir şekilde Fenerbahçe’nin üzerine oynanmıştır. 3 temmuzda alın teriyle kazandığımız kupamızın nasıl elimizden alındığını herkes gördü. Bu yıl da muhtemel bir şampiyonluğumuzun önü kesilmek isteniyor. Haklı çıkmak istemezdim ama baktığımızda bu düşüncemizin haklı olduğunu görüyoruz. Bu olay sosyal ve toplumsal çok büyük sıkıntılara nenden olacak hale gelmiştir. En büyük korkum budur. Bizler çok büyük finansal sıkıntılar içinde, çok emek harcayarak iyi işler yapmak isterken bu durumu kabullenmemiz mümkün değildir. Biz kabullensek bile Fenerbahçe sahipsiz değildir. İnsanlar aptal değil.. Bizler ne yapabiliriz, ne diyebiliriz? Bizler konuştuğumuz zaman hep ceza yemek durumuyla karşı karşıyayız. Bu işten sorumlu kişilere, TFF ve MHK, nasıl yaptırımlar uygulanacak. Bu düzen bu şekilde gidemez. Fenerbahçe camiasında büyük bir infial var. Çok daha vahim olaylara sebebiyet verecek bu gidişat. Fenerbahçe olarak hakkımız olmayan hiçbir şey istemiyoruz. Gelecekte neler yaşanacak bilmiyoruz. Bu böyle gitmez gidemez.”