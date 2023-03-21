Ali Koç’tan Dursun Özbek’e çağrı! Fenerbahçeli yöneticiden olay tweet

Süper Lig’in 26. haftasında Alanyaspor-Fenerbahçe maçında yine hakem kararları çok konuşulmuştu. Mücadelede Alanya’nın golü VAR’la verilirken, Sarı-Lacivertliler’in sayısı ise VAR’la iptal edilmişti. Öte yandan birkaç tane de kartların tartışıldığı pozisyonlar yaşanmıştı.

Kanarya’dan yapılan açıklama işte bu şekildeydi:

“SİSTEMİNİZE YAZIKLAR OLSUN

Sezonun 26. haftası itibarıyla “bir daha olmaz” dediğimiz her şeyin bıkmadan ve yılmadan daha da vahimini yaşatıyorsunuz, milyonların gözü önünde Fenerbahçe’yi doğruyorsunuz!

Çizgileri belirsiz, kararları tanımsız her bir hamleniz ve adımınızla, verilen verilmeyen kartlarınızla, VAR’ınızla, hakeminizle görüyoruz ki Fenerbahçe’nin yakasını bırakmayacaksınız! Türk futbolunun içinde bulduğu bu sisteme ve bu rezalette payı olan herkese yazıklar olsun!

Sisteminiz sizin olsun! Biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!”

Son düdükle beraber sahadan 3-1 galip ayrılan Fenerbahçe’den bir paylaşım daha gelmiş, o gönderide de, “Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe’den bir açıklama daha geldi. Bu kez de Sarı-Lacivertliler galibiyet sonrasında, “Çizgiler, iptaller, oyunlar, kurgular mağlup; Fenerbahçe galip! Sisteminiz sizin olsun! Biz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz! Son günlerde yaşananların ve bu akşamın hesabını soracağız” ifadeleriyle bir paylaşım yapıldı” ifadelerine yer verilmişti.

GALATASARAY’DAN YANIT

Aslan’dan yapılan açıklamada da şu sözler kullanıldı:

“Lafta VAR. Ortada YOK. ❌

Cuma akşamı Konya’da pozisyonun kahramanı olan rakip oyuncunun bile itiraf ettiği kırmızı kartın verilmemesi, bugün rakibimizden bir oyuncunun aynı müdahalesine kırmızı kart çıkmaması…

Milot Rashica’ya yapılan müdahaleyi görmeyen ve verilmeyen penaltı; Enner Valencia’ya yapılan müdahaleye devam kararı veren Mete Kalkavan’a ise VAR müdahalesiyle çalınan penaltı…

Rakibimizin sosyal medya hesaplarından, ilk olarak devre arasında yapılan pişkince paylaşıma; ardından maç bittiğinde yüzleri kızarmadan tehdit diliyle yapılmış son paylaşıma ise söyleyeceğimiz tek bir söz var: “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır!”

Ligi kendileri için dizayn etmek isteyenlere cevabımızı SAHADA vereceğiz! “

GALATASARAY’DAN BASIN TOPLANTISI KARARI

MHK Başkanı Lale Orta için, “Lafta VAR, Orta’da yok” başlıklı bir açıklama yapan Galatasaray, ezeli rakip Fenerbahçe için de “Pişkince paylaşım”, “Yüzleri kızarmadan”, “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır” gibi ifadeler kullandı. Galatasaray’ın MHK ve Fenerbahçe’yi hedef alan sosyal medya paylaşımlarının ardından flaş bir karar daha alındı. Sarı-Kırmızılılar, bugün saat 15.00’teNef Stadyumu’nda bir basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

DURSUN ÖZBEK’TEN SERT AÇIKLAMA

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek NEF Stadı’nda son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sert açıklamalarda bulunan Özbek, MHK Başkanı Lale Orta’yı eleştirerek “Kimse aklımızla alay geçmesin” ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek’in açıklamaları şu şekildeydi:

“Lale Orta’nın müdahale ettiği programdaki bir arkadaşımız istifa etmiş. Lale Orta ‘EYT yüzünden’ dedi. Birinin aklıyla alay etmek istediğiniz zaman bu tip örnekler verirsiniz”

“TFF, bizi hakemlerin bir algoritma ile atandığına ikna etmeye çalıştılar. Rakibimizin maçındaki hakemin, Galatasaray’ı sevmediği ve rakip takım taraftarı olduğunu ortadayken, bu hakemi şampiyonluğu ilgilendiren maçta rakip takımın maçına veriyorsunuz! Bunu algoritmaya yazarken unuttunuz mu?” Rashica’ya yapılan hareket Konya’da penaltı değil ama Alanya’da penaltı!”

“Maçı sahada kazanacağını söyleyen bir kulüp, neden devre arasında açıklama yapıyor? Daha önünüzde 45 dakika var. Amaç belli! Kendi lehlerine yapılan hataların üstünü kapamak. Sürekli mağdur edebiyatı yapıyorlar. Aslında her şey planlı. Geçen sene ligi 13. bitiren takımın bu sene bu performansı göstereceğini tahmin edemiyorlardı.”

FENERBAHÇELİ YÖNETİCİDEN OLAY TWEET

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komşuoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in basın toplantısı düzenlediği sırada attığı tweet gündem oldu. Komşuoğlu mesajında, “Denizin öteki tarafında panik büyük!” ifadelerini kullandı.

Bu mesaj kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

ALİ KOÇ’TAN DURSUN ÖZBEK’E ÇAĞRI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in gündeme damga vuran açıklamaları sonrası Fenerbahçe’den paylaşım geldi. Sarı Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e televizyona çıkıp gündemde yer alan konuları tartışma konusunda çağrısını yineledi.

Sarı Lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek’e aynı çağrıyı 3.kez tekrarlıyorum:

Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum.

Bu vesileyle kendinizi daha iyi ifade edeceğinizi düşünüyorum.