Ali Koç’tan Rıza Çalımbay’a teşekkür

Geçen hafta gerçekleşen Kulüpler Birliği Toplantısı’nda gündem gelecek sezon hayata geçirilmesi planlanan ‘B Ligi’ uygulamasıydı. Kulüpler Birliği bu toplantıya, Süper Lig’de görev yapan tüm teknik adamları davet etti. Başkanların yanı sıra aktif olarak görev yapmakta olan hocaların da konuyla ilgili görüşüne, TFF’ye sunulacak raporda yer vermek isteyen Kulüpler Birliği’nin bu çağrısına yanıt veren tek isim ise Rıza Çalımbay’dı. Sivas’ta takımını bırakıp Kulüpler Birliği’nin toplantısına katılan deneyimli teknik adam, B Ligi hakkında görüşünü paylaştıktan sonra yeniden Sivas’a döndü.

Demirel de katıldı

Her fırsatta alınacak kararlarda teknik adamların da görüşlerine yer verilmesi gerektiğini savunan çok sayıda teknik adam birliğin bu çağrısına kayıtsız kalırken aktif olmayan hocalardan da sadece Volkan Demirel toplantıya katıldı. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç başta olmak üzere tüm kulüplerin başkanları her iki teknik adama da teşekkür etti. Koç’un özellikle takımını bırakıp gelmesi ve konuya gösterdiği hassasiyet nedeniyle Çalımbay’a ayrıca teşekkür ilettiği de gelen haberler arasında. Kulüplerin B Ligi ile alakalı olarak taslağı kısa sürede hazırlayarak TFF’ye sunması bekleniyor.