Ali Koç’tan yeni teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adana Demirspor ile oynanacak mücadele öncesi yeni teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulüpte yeni teknik direktör çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ligin ikinci yarısının ilk maçı olan Adana Demirspor karşılaşması öncesi gazeteciler ile bir araya gelen başkan Ali Koç covid-19’u atlattığını, son testinin negatif geldiğini ve hoca çalışmaları ile ilgili hemen seyahate çıkacağını söyledi.

‘1-2 HAFTA DAHA SÜREBİLİR’

Covid-19 nedeniyle görüşmelerinin sekteye uğradığını belirten Koç, “Testim negatife döndü. Bu durum görüşmeleri sekteye uğrattı. Nihayet görüşmeler için yarın birkaç ülkeye seyahatim başlayacak. Teknik direktörü belirlememiz 1-2 hafta daha sürebilir. Bazı kalibredeki isimler sezon ortasında gelmek istemiyor. Haziran ayında çalışacağımız hocaya rehberlik edecek bir hoca modeli de olabilir. Kimsenin sorgulayamayacağı bir hoca planınız var ise bu düğmeye basıp ertesi gün gerçekleşmiyor” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, adı sarı lacivertli kulüp ile anılan Yılmaz Vural ile ilgili gelen soru üzerine de “Yılmaz Hoca’yı çok severim çok iyi bir Fenerbahçe’lidir” şeklinde açıklama yaptı.

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