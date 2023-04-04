Ali Koç’un doğum günü zehir oldu! İlkleri yaşatıyor, son olarak Şenol Güneş…

Ali Koç, 2018’de başkanlık için yarışırken taraftara, “Mutlu olmaya, gurur duymaya hazır olun” sözleriyle seslenmişti. Başkanlık koltuğunda 5. senesini geçiren Koç, ne şampiyonluk ne de kupa gördü. Yetmedi, Kadıköy’de 20 yılı aşan ‘yenilmezlik’ serileri bir bir sona erdi.

TRABZONSPOR’UN 23, GALATASARAY’IN 21 YILLIK HASRETİ BİTTİ

Giresunspor, tarihinde ilk kez güçlü rakibini deplasmanda yendi. Trabzonspor, Ülker Stadı’nda 23 sene sonra kazandı. Galatasaray’ın ezeli rakibi karşısındaki 21 yıllık kâbusu bitti. Üstelik Aslan, Kadıköy’de son 4 maçta 3 galibiyet elde etti.

KADIKÖY’DE BİR İLK! ŞENOL GÜNEŞ…

Gençlerbirliği ve Göztepe de 21 yıl sonra Sarı Lacivertliler’i mabedinde yendi. Beşiktaş 15 senenin ardından Ülker Stadı’ndan zaferle ayrıldı. Önceki gün Kadıköy’de yine bir ilk yaşandı. 1988 yılından beri teknik direktörlük yapan Şenol Güneş, Fenerbahçe deplasmanında ilk galibiyetine, üstelik takımı 1-0 yenikken ve 51’de 10 kişi kalmışken 4-2’lik skorla ulaştı.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA BÜYÜK TEPKİ

Önce başkan adaylığı döneminde, ardından 2021 yılındaki bir basın toplantısında, “Ben istenmediğim yerde durmam” açıklaması yapan Ali Koç’a Beşiktaş maçında büyük tepki vardı.

‘YÖNETİM İSTİFA’ SESLERİ

Stadın dört bir yanı, “Yönetim istifa” sesleriyle inledi. Taraftarlar, mücadele bitiminde ise stadın protokol çıkışında protestoya devam etmek için toplandı. Emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Ali Koç’a yönelik ‘istifa’ tezahüratları bir süre stat dışında da sürdü.

DOĞUM GÜNÜ ZEHİR OLDU

Beşiktaş mücadelesinin oynandığı 2 Nisan, aynı zamanda Ali Koç’un doğum günüydü. Başkana en güzel hediye, ezeli rakip karşısında alınacak galibiyet olacaktı. Ancak Koç, 4-2’lik yenilgi ve yoğun taraftar protestosuyla en kötü doğum günlerinden birini yaşadı.