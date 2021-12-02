CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır sosyal medya hesaplarından yayınladığı görüntülerde AKP'li Akdeniz Belediye Başkanı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'ni basmaya çalıştığını söyledi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #alimahirbaşarır #mersin #akp #chp #haber #siyaset #politika #haber #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Ali Mahir Başarır: AKP’li belediye başkanı belediye meclisini basmaya kalkıştı!