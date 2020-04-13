Ali Mahir Başarır Burhan Kuzu Örneğiyle Meclis’te AKP’lilere Hukuk Dersi Verdi!

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Burhan Kuzu örneği üzerinden AKP milletvekillerine adeta hukuk dersi verdi.

CHP’li Ali Mahir Başarır Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan ve kamuoyunda af yasası olarak bilinen infaz düzenlemesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ali Mahir Başarır TBMM Genel Kurulu konuşmasında şunları kaydetti:

Biz, burada infazı tartışıyoruz yani verilen bir kararın, bir ilamın ne şekilde uygulanacağını tartışıyoruz ama asıl sorun infazda değil. Bakın, infazdan önceki aşamalar, soruşturma, kovuşturma, istinaf, Yargıtay bir felaket. Şimdi, buradan soruyorum: Bu ülkenin Adalet Bakanı kim? Hepiniz Abdülhamit Gül dersiniz. Hayır, o değil. Ben, onun Adalet Bakanı olduğuna inanmıyorum; o, gölge bakan. Maalesef adaleti, Hâkimler ve Savcılar Kurulunu İstanbul’da bir hukuk bürosu yönetiyor. Hâkim atamalarını bu büro yapıyor. Maalesef ki bu büro, özellikle İstanbul Anadolu Adliyesinde, İstanbul Adliyesinde en önemli, kritik mevkilere belli hâkim ve savcıları getiriyor. Buna da yalan diyeceksiniz ama gelin, bir komisyon kuralım. Bu 4 avukatın -buradan, önemli görevlerde 20 hâkim ve savcı ismi vereceğim- telefon kayıtlarını inceleyelim kaç kez görüşmüş, telefon sinyallerine bakalım o büroda buluşmuş mu buluşmamış mı?

Değerli arkadaşlar, bu ülkede pırıl pırıl hukuk mezunu genç arkadaşlarımız var, sağcısı solcusu var. Bunlar mülakatları geçemiyor. Maalesef ki şunu konuşalım: Partinizin gençlik kolları, kadın kolları yönetimlerinde görev yapmış avukatları hâkim, savcı olarak atıyorsunuz. Sorun bu. Öyle avukatlar var ki “Ben hâkim olmak istemiyorum.” diyor, “Olacaksın.” diyorsunuz. Neden? Tutuklayacaklar çünkü. Böyle bir şey olmaz. Siz hiç, Cumhuriyet Halk Partisinin liderlerinden bir alçağa “Bitsin artık bu hasret, gel.” dediğini duydunuz mu? Biz duyduk.

Bunu da söyleyeyim Osman Kavala’yı tahliye etmiyor bu hâkimler. Böyle bir adalet olabilir mi? Bakın sarayın hukuk kuruluna kim var? Burhan kuzu. Ne diyor hâkim biliyor musunuz? “Bir baronunun tahliyesi için bana baskı yaptı” diyor ama bu lekeyi bize atıyorsunuz, bu olacak şey mi? Gelin burada hukuku konuşalım, hukuk konuşsun. Hukuk konuşulurken terör uyuşturucu derseniz sınıfta kalırsınız. Anadolu’da çok güzel bir söz var, hep söylüyorum: “Kuyruğu kağıttan olan ateşe yaklaşmaz.” Sizin bu konuda kuyruğunuz değil her tarafınız kağıttan. Kimseye bunu söylemeyin.

BURHAN KUZU ZİNDAŞTİ İTİRAFI

Eski AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun Zindaşti’yi tahliye eden hâkimi aradığı ortaya çıkmıştı. Burhan Kuzu Zindaşti ‘yi tahliye eden hakimi aradığını itiraf etmişti.

BURHAN KUZU KİMDİR?

1 Ocak 1955’te Kayseri Develi’de doğdu. Baba adı Ali Rıza, anne adı Zahide’dir.

Anayasa Hukukçusu, Öğretim Üyesi; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Akademik çalışmalarda bulundu ve profesörlük ünvanını aldı.

Stajyer kaymakam olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu. Akademik araştırmalar çerçevesinde Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bulundu. Mesleki alanda yayımlanmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunmaktadır. Çeşitli STK’larda üyelik ve yöneticilik yaptı. 2001’de Adalet ve Kalkınma Partisinin Kurucu Üyesi olarak aktif siyasete başladı. Partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığını yürüttü.

22, 23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi ve bu dönemlerde Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Fahri Baş Danışmanlığı görevinde bulundu. Halen AK PARTİ MKYK Üyesidir.

İyi düzeyde Fransızca bilen Kuzu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Şu an Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi olan Burhan Kuzu son olarak Zindaşti’yi tahliye eden hâkimi aramasıyla gündem olmuştu.