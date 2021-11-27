Ali Mahir Başarır saray harcamalarını sayınca AKP’li vekiller bağırmaya başladı!





CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, dün Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerine konuşma yaptı.

CHP’li Başarır konuşması esnasında “Bu kadar lüksün içerisinde tek bir şey yetiştirebilirsiniz, bence lale yetiştirebilirsiniz çünkü lale devrinde yaşıyorsunuz” dedi. SARAYIN AMORTİSMAN GİDERİNDE YÜZDE 300 ARTIŞ VAR Cumhurbaşkanlığı bütçesinin geçen sene Sayıştay tarafından tespit edilmiş 4 harcamasına örnek vermek istediğini belirten CHP’li Başarır, “ Gerçekten sokakta bir sefalet var ve bunu herhalde hepimiz kabul ediyoruz. Çöpten ekmek toplayan insanlar var, bayat ekmek kuyruğunda insanlar var, bardakla yağ alan insanlar var, kuyrukta insanlar var. Yani bunu bir yere koyalım mutlaka. Bu sorun herkesin sorunu ve böyle bir sorun var. Ben bazı giderleri gerçekten sormak istiyorum. Bu sene de böyle olacak mı? Kısıntıya gidecek miyiz? Mesela amortisman giderleri, yani eşyaların, sarayın yıpranma paylarına biz 2019’da 51 milyon TL ödemişiz şimdi ise 205 milyon TL ödemişiz. Ya bu saray yeni bir saray, eşyaları yeni dizayn edildi, fazla fazla para verildi. Sayın başkanım, çok mu hor kullanıyorsunuz bilmiyorum. Niye 4 kat arttı bu giderler?” sözlerini dile getirdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #alimahirbaşarır #saray #tartışma #meclis #haber #tbmm #meclistv #tbmmtv