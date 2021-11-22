CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın hayatına son verişini sordu. Soylu’nun karşılık vermesi üzerine gerginlik çıktı. Başarır, “Kanunsuzsun. Yakışmıyorsun bu ülkeye. Sen de bu ülkenin yüz karasısın. Cumhuriyet tarihinde senin gibisi gelmedi. Ucuz kabadayı seni” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #alimahirbaşarır #süleymansoylu #chp #tbmm #bütçe #içişleribakanı #soylu #tartışma #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Ali Mahir Başarır Soylu’ya çok sert yüklendi! “Ucuz kabadayı! Ahlaksız sensin!”