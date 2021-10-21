CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM’de; SADAT’ın faaliyetlerinin araştırılması için verilen önerge hakkında konuştu. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır "Adnan Tanrıverdi Paralel Milli Savunma Bakanı mı?" diye sordu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #alimahirbaşarır #sadat #adnantanrıverdi #haber #haberler #anahaber
Anasayfa Alaturka Online Ali Mahir Başarır’dan olay konuşma! “Cumhurbaşkanı’nın vermiş olduğu makam aracının arka tarafında…”