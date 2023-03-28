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28 Mart 2023
AnasayfaAlaturka OnlineAli Öztunç ve Garo Paylan AKP sıralarına haykırdı! "Bu Türkiye için beka meselesidir!"

Ali Öztunç ve Garo Paylan AKP sıralarına haykırdı! “Bu Türkiye için beka meselesidir!”

Alaturka Online
Alaturka Online

Ali Öztunç ve Garo Paylan AKP sıralarına haykırdı! “Bu Türkiye için beka meselesidir!”

Alaturka Online
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