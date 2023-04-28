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28 Nisan 2023
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Ali Palabıyık 3 ay sonra düdük çalacak

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre 30 Nisan Pazar günü saat 16.00’da oynanacak Altınordu – Bandırmaspor karşılaşmasında Ali Palabıyık düdük çalacak.
Palabıyık, en son Süper Lig’in 22. haftasında, 2 Ocak Pazartesi günü Adana Demirspor’un, evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı müsabakayı yönetmiş ve maç bitiminde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus’a kırmızı kart göstermişti.
Tecrübeli hakemin, söz konusu mücadelenin ardından hakem olarak bir maça ataması yapılmadı. Palabıyık, 4 gün önce yani 24 Nisan Pazartesi günü ise Sakaryaspor ile Boluspor’un 1-1 berabere kaldığı müsabakada VAR koltuğunda oturmuştu.

Alaturka Online
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