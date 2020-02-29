Ali Şafak Öztürk: ‘Fenerbahçe’yi yenemediğimiz için üzülüyorsak bu iyi bir şey’

Evinde 1-0 geri düştüğü maçta konuk ekip Fenerbahçe karşısında 2-1 üstünlük sağlayan ancak 90+6’da yedikleri golle sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılan Fraport TAV Antalyaspor’da Başkan Ali Şafak Öztürk maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Öztürk, Fenerbahçe’yi yenemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

“Maçtan önce en önemli konu şehitlerimiz” diyerek açıklamalarına başlayan Öztürk, “Stadımızda da onları en iyi şekilde onore etmeye çalıştık. Taraftarımız da çok güzel bir şekilde bunun gereğini yaptı. Bu maçın gelirini şehitlerimizin ailelerine bağışlayacağız” dedi.

Karşılaşmayı da değerlendiren Başkan, “Son dakika golü yediğimiz için üzgünüz. Fenerbahçe gibi bir takımı son dakika yediğimiz golle yenemedik. Bu durum üzücü ama aynı zamanda iyi bir şey aslında. Takım olarak bu noktaya geldiysek, Fenerbahçe’yi yenemediğimiz için üzülüyorsak bu iyi bir şey. Bu kadar uzatma oynanmaması lazımdı. Hakem son atakta bitirecekti ancak devam ettirdi. Hakemlerin daha soğukkanlı olması lazım. Bundan çok, maç sonunda çıkan kartlara üzüldüm” ifadelerini kullandı.

Lukas Podolski: `Hakem, uzatmanın da uzatmasını oynattı` Süper Lig`in 24. haftasında Fenerbahçe`yle 2-2 berabere kalan Antalyaspor`da Alman yıldız Lukas Podolski, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku