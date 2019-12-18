Ali Tezel: TÜİK Başkanı’na 1900 lira verelim, 1 ay geçinsin! – Ali Tezel’e Sorun (17 Aralık 2019)

Evren Özalkuş’un moderatörlüğünde Ali Tezel’e Sorun programında Ali Tezel izleyicilerinin sorularını yanıtlandı. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online Ali Tezel: TÜİK Başkanı’na 1900 lira verelim, 1 ay geçinsin! – Ali...