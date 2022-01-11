Ali Tezel’e ‘FETÖ’ye yardım’ suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası

“Fethullahçı Terör Örgütü’ne üye olma” suçlamasıyla yargılanan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, “Silahlı terör örgütüne yardım etme” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Ali Tezel katılmazken, Tezel’i avukatı Görgün Danacı temsil etti.

AVUKATI BERAATİNİ TALEP ETTİ

Avukat Görgün Danacı, soruşturmanın müvekkilinin eski eşi tarafından yapılan şikayet sonucu açıldığını belirterek “Müvekkilim ile eski eşi arasında boşanma davasında mahkeme tarafından velayet konusunda rapor alınmıştır, bu rapora ilişkin çocuk annesinin yanında kalmak istemediğini, babasının yanında kalmak istediğini söylemiştir. Bundan sonra eski eşi, müvekkilimi menfaat amacıyla şikayet etmiş ve söz konusu dosya açılmıştır” dedi.

Müvekkilinin örgütle irtibatının tespit edilmediğini de öne süren avukat Danacı, “Müvekkilim hakkında sadece 2014 yılında Bank Asya hesabından suçlama yapılmıştır. Özellikle o tarihte müvekkilimin gazeteci olması ve Bank Asya’nın TMSF’ye devredilmesi sebebiyle toplumda tanınmış birçok muhalefet ve iktidar partisinin önde gelen kişileri Bank Asya’ya para yatırmıştır.

Müvekkilim de o dönem basın açıklamasında bulunarak banka kanununu eleştirmek amacıyla para yatırmıştır. Ayrıca müvekkilim aile yaşantısıyla ilgili örgütün hedef göstermelerine maruz kalmıştır. Hakkında örgüt üyeliğinden hüküm verilen Ali Kuş isimli gazeteci tarafından çantasında bulunan bir obje sebebiyle özel hayatı hedef gösterilmiştir. Yani müvekkilim örgütün güçlü olduğu zamanda özel yaşantısı sebebiyle hedef haline gelmiştir. Suçun maddi ve manevi unsuru oluşmamıştır, beraatine karar verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

YURT DIŞI YASAĞI DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti, sanık Tezel hakkında “FETÖ’ye üye olmak” suçundan dava açıldığını ancak eylemine uyan “Silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçundan önce 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanığın sosyal medyada Bank Asya’ya para yatırdığını beyan ettiğini ve bu konuda propaganda yaptığını belirten mahkeme, duruşmalardaki tutum ve davranışlarını, eylemin niteliği ve özelliklerini, yatırılan para miktarını dikkate alarak sanığın cezasını sonuç olarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına indirdi. Mahkeme, Tezel hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının ise devamına hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sosyal medya hesabından FETÖ’ye destek veren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla 13 Ocak 2020’de gözaltına alınan Ali Tezel, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Tezel hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. (DHA)

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