Alican Barlas kimdir? Alican Barlas nereli ve kaç yaşında?

Alican Barlas, 1991 doğumludur. Denzel Washington ve ödüllü filmi Millennia Man ile birlikte Sony Studios filmi Equalizer 2’deki çalışmaları ile tanınan Alican Barlas hakkında merak edilenler haberimizde… Alican Barlas nereli ve kaç yaşında?
Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanan Ferhat ile Şirin dizisinde Yiğit karakterini canlandıran Alican Barlas hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Alican Barlas kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…
ALİCAN BARLAS KİMDİR?
Alican Barlas, 25 Mart 1991 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ünlü oyuncu Taner Barlas’ın oğludur. 2013 yılında Amerika’ya oyunculuk eğitimi almaya giden Alican Barlas, Los Angeles’da oyunculuk eğitimlerini tamamladıktan sonra ABD’ye yerleşmiş ve ünlü oyuncu Denzel Washington ile The Equalizer 2 filminde rol almıştır.
Yakın zamanda Türkiye’ye dönen Alican Barlas, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Ferhat ile Şirin dizisi ile Türkiye’deki ilk oyunculuk deneyimini yaşamaktadır. Dizide Yiğit karakterine hayat veren Alican Barlas, Koç burcudur.
Alican Barlas’ın rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Ferhat ile Şirin (Yiğit) (TV Dizisi)
2018 – The Equalizer (Adalet) 2 (Barmen) (Sinema Filmi)
Son güncelleme: 10:19 – 03.01.2020