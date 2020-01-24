Alina Boz evlenmek için çok küçük olduğunu söyledi

Bir süredir Sezen Aksu’nun oğlu ile sevgili olan Alina Boz, bir alışveriş merkezinde gazetecilerle sohbet etti. Evlilik sorularına ise “Evlilik düşünecek yaşta değilim, çok küçüğüm” diye cevap verdi…

Uzun zamandır Sezen Aksu’nun oğlu Mithatcan Özer ile aşk yaşayan oyuncu Alina Boz önceki gün bir alışveriş merkezinde alışveriş yaparken görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Boz, evlilik sorularına yanıt verdi: “Ben evlilik düşünecek bir yaşta değilim. Çok küçüğüm onun için, her şey güzel, ilişkimizde çok iyi gidiyor.”