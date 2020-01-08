Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden filminin konusu ne? Alice Harikalar Diyarında kimler oynuyor?

2016 yılında vizyona giren fantastik-macera filmi Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden bu akşam televizyonda yayınlanacak. Alis Harikalar Diyarında film serisinin ikincisi olan Aynanın İçinden yönetmen koltuğunda James Bobin oturuyor. Peki Alis Harikalar Diyarında: Aynanın içinden filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Lewis Carroll’un oluşturduğu karakterlerden uyarlanan film Alice Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden, 2010 filmi Alis Harikalar Diyarında’nın devamı niteliğindedir. Alice Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden filmindeki müziklerden 28. parça Alecia Moore, Max Martin, Karl Johan Schuster ve Oscar Holter tarafından yazıldı ve bestelendi; diğer tüm parçalar Danny Elfman tarafından bestelendi.
OYUNCULAR
Mia Wasikowska rolü Alis Kingsleigh
Johnny Depp rolü Tarrant Hightopp, Çılgın Şapkacı
Louis Ashbourne Serkis rolü genç Tarrant Hightopp
Helena Bonham Carter rolü Iracebeth, Kırmızı Kraliçe
Leilah de Meza rolü genç Iracebeth
Anne Hathaway rolü Mirana, Beyaz Kraliçe
Amelia Crouch rolü genç Mirana
Sacha Baron Cohen rolü Zaman
Rhys Ifans rolü Zanik Hightopp, Çılgın Şapkacı’nın babası
Matt Lucas rolü Tweedledee ve Tweedledum
Ed Speleers rolü James Harcourt
Andrew Scott rolü Addison Bennet
SESLENDİRME KADROSU
Stephen Fry rolü Cheshire, Sırıtan Kedi
Matt Vogel rolü Wilkins
Alan Rickman rolü Absolem, Tırtıl (film onun anısına adanmıştır.)
Michael Sheen rolü Nivens McTwisp, Beyaz Tavşan
Timothy Spall rolü Bayard, Tazı
Paul Whitehouse rolü Thackery Earwicket, Mart Tavşanı
Barbara Windsor rolü Mallymkun, Fındık Faresi
Wally Wingert rolü Humpty Dumpty
FİLMİN KONUSU NE?
Alis, son birkaç yılını babasının adımlarını takip ederek açık denizlerde seyahat ederek geçirir. Çin’den Londra’ya döndüğünde Lord Ascot’un öldüğünü ve evlenmeyi reddettiği Hamish (Leo Bill)’in şirketin başına geçtiğini öğrenir. Hamish, Alis’ten evine karşılık gemiyi satmasını ister. Kararsız kalan Alis kaçarken Absolem ile karşılaşır ve onu takip ederek sihirli bir aynanın içinden geçer.
Yeraltının fantastik dünyasına döndüğünde Beyaz Kraliçe (Hathaway), Beyaz Tavşan (Sheen), Mart Tavşanı (Whitehouse) ve Cheshire Kedisi (Fry) ile karşılaşır ve Çılgın Şapkacı’nın normalden daha çılgın olduğunu ve hiç gülmediğini öğrenir. Alis onu mutlu etmek adına Şapkacı’nın evine gider. Şapkacı ailesinin hayatta olduğunu söylemektedir. Alis bunun imkansız olduğunu söyleyince Şapkacı ona çok kızar ve onu kovar.
Alis, Şapkacı’nın çok kötü bir durumda olduğunu söylediğinde Beyaz Kraliçe Alis’i zamana hükmeden Büyük Saat’in odasının içerisindeki Kronosferi ödünç almak üzere bir yolculuğa gönderir. Böylece Alis zamanın geçmişte yaşanan farklı kesimlerine giderek çok geç olmadan Şapkacı’yı kurtarmak zorunda kalır.