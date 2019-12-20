Alişan sünnet fotoğrafına açıklama getirdi

Alişan’ın yıllar önce sünnet töreninde çekilen fotoğrafı dün sosyal medyayı sallamış ve sünnete katılanlar arasında Bülent Ersoy’un olması yorumları bir hayli artırmıştı. Alişan fotoğraf hakkında açıklama yaptı ve ‘Benim sünnetim değildi’ dedi.

Geçen gün Twitter’da paylaşılan bir fotoğraf magazin gündemine oturdu. Fotoğrafta, Alişan’ı ailesi ve akrabaları dışında yalnız bırakmayan bir ismin daha vardı; Bülent Ersoy… Ünlü türkücünün sünnet töreninde çekildiği düşünülen fotoğrafta sünnetçi Kemal Özkan da yer alıyor.

Alişan, o karenin çekildiği günü anlattı: “O benim sünnetim değildi. Bülent Ersoy yardıma muhtaç 50 çocuğu sünnet ettiriyormuş. Kemal Özkan, annemle babamı davet etmiş.”