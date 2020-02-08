Alişan’dan Demet Akalın itirafı: ‘Gurur yapmamam gerekiyordu’

Türkücü Alişan, Hira’nın doğumunda popçu Demet Akalın’ın yanında olması gerektiğini, ancak olamadığını belirterek, “Sonuçta 3 günlük dünya. En önemlisi sağlık, sevdiklerinin sağlıklı ve huzurlu olması. Saçma sapan gurur yapmamam gerekiyordu” dedi.

Alişan, eşi Buse Varol ve oğlu Burak’la önceki gün Akmerkez’de görüntülendi. Yürümeye başlayan Burak’ı alışveriş merkezinin içerisinde gezdiren şarkıcı, görüntülendiklerini fark edince ayaküstü soruları yanıtladı.

Demet Akalın’ın kızı Hira için organize ettiği doğum gününün çok güzel geçtiğini söyleyen şarkıcı, “Hem küçükler eğlendi, biz de küçüklerle beraber eğlendik” diye konuştu. Akalın’ın kızı için aldığı VIP minibüs aldığı hatırlatılınca, “Ben Burak’a arabayı ehliyet alınca alacağım” dedi.

‘3 GÜNLÜK DÜNYA’

Hira’nın doğum gününde sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşım ile ilgili de konuşan Alişan, yakın dostu Demet Akalın ile ilgili çarpıcı sözler sarf etti: “Dediğim gibi doğduğu zaman yanında olmam gerekiyordu, olamadım. Sonuçta 3 günlük dünya. Dün mesela uçak düştü. Ondan önceki gün çığ düştü. Her gün bir kötü haber alıyoruz, o yüzden bence çok fazla dert etmemek lazım her şeyi. En önemlisi sağlık, sevdiklerinin sağlıklı ve huzurlu olması. Saçma sapan gurur yapmamam gerekiyordu.”