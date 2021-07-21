Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı

Alişan’ın kardeşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Selçuk Tektaş, 20 gündür devam eden corona virüsü savaşını kaybetti. 41 yaşındaki Selçuk Tektaş, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cenaze namazı için Teşvikiye Camii’nde toplanan acılı aile gözyaşlarına boğuldu. Alişan, annesine sarılarak teselli etmeye çalıştı. Melek Baykal, Çağla Şıkel, Okan Kurt, Murat Kurşun da törene katılarak yakın dostlarına destek oldu.

Kardeşinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan Alişan, taziyeleri kabul ederken de ayakta durmakta güçlük çekti.

Kılınan cenaze namazının ardından Selçuk Tektaş, Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ARADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Alişan ile telefonda görüşerek kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti. Görüşmede, Selçuk Tektaş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve dostlarına baş sağlığı temennisinde bulundu.

SON PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Selçuk Tektaş, Instagram sayfasındaki son paylaşımını nisan ayında yapmış ve eşi Merve Tektaş’ın doğum gününü kutlamıştı… “Bugün benim canım aşkım, sevgilim, hayatımın anlamı, kızlarımın annesi, kısaca benim her şeyim doğmuş. Tam 13 yıldır beraberiz ve Rabbim’e ne kadar şükretsem az senin gibi bir hayat arkadaşına sahip olduğum için. Seni çok seviyorum meleğim son nefesime kadar hep yanındayım” diyen Selçuk Tektaş’ın mesajı görenleri duygulandırdı.

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