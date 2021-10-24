Alışveriş aşkı maçları geçti

Sanal dünya cinsiyet kalıplarında bir ön yargının daha yıkıldığını gözler önüne serdi. Günde ortalama 75 dakikasını internetten alışverişlere harcayan erkekler, 25 dakika zaman ayıran kadınlara 3 kat fark attı. Online mağazalarda gezinme aşkı, maç tutkusunu da aştı.

Sibel GÜLERSÖYLER

Pandemiyle birlikte artışa geçen internetten alışverişlerle ilgili yapılan bir araştırma ilginç gerçekleri ortaya koydu. Toplumda genel olarak kadınlarla özleştirilen alışveriş çılgınlığının sanal dünyada tam tersi olduğu sonucu çıktı. Evde kadınlardan çok daha fazla dijital mağazalarda zaman geçiren erkeklerin online alışveriş tutkusu, son 4 yılda 5 kat arttı.

EN FAZLA DİZİ-FİLM İZLENİYOR

Konuyla ilgili Avantajix.com sitesinin yaptığı ankete göre, erkekler evde bulundukları sürede günde ortalama 110 dakikalarını dizi ve film izlemeye, 75 dakikalarını online alışverişe, 70 dakikalarını sosyal medyaya, 55 dakikalarını ise haberlere ayırıyor. Kadınlar ise evdeyken ortalama 140 dakika dizi/film izliyor, 105 dakika sosyal medyaya ayırıyor. Kadınlar online mağazalarda 25 dakika, haber sitelerinde ise 20 dakika zaman geçiriyor.

GÜNDE 8 SAAT İNTERNETTEYİZ

Avantajix.com kurucu ortağı Güçlü Kayral, global sosyal medya ajansı We Are Social’ın “Dijital Türkiye 2021” raporuna göre, Türkiye’de insanların günde 7 saat 57 dakikalarını internette, 3 saat 13 dakikalarını da televizyon başında geçirdiklerinin belirlendiğini anımsatarak, “Erkekler 4 yıl önce evde online alışverişe günde sadece 15 dakika ayırırken, bugün bu süre 5 kat artarak 75 dakikaya ulaşmış durumda. Erkeklerin online alışveriş tutkusu, maç tutkusunu da geçti.

TEKNOLOJİ AĞIRLIKLI

Araştırmamız evdeki alışkanlıklar üzerine yapıldı. Aslında kadınlar da online alışverişi seviyor. Ama onlar genellikle öğle tatillerinde ya da mesaide dijital mağazaları geziyorlar” dedi. Erkeklerin internet üzerinden ağırlıklı olarak teknoloji ürünleri ve giyecek aldıklarını, son dönemlerde market alışverişine de yöneldiklerini aktaran Kayral, “Kadınlar ise ağırlıklı olarak giyecek, ev eşyası ve market alışverişi yapıyor” ifadelerini kullandı.

İLK 10’DA SOSYAL MEDYA YOK

We Are Social’ın araştırmasının pandemi sonrası online alışverişin geldiği noktayı da gösterdiğini belirten Güçlü Kayral, “Türkiye’de en fazla ziyaret edilen ilk 10 site arasında Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya platformları yer almazken, 3 dijital pazaryeri listede kendine yer buldu. Pandemide başlangıçta sağlık nedenleriyle online alışverişe yönelenler, sonra avantajları ve konforu nedeniyle dijital mağazaların devamlı müşterisi oldular. En uygun fiyatlı ürün bir tıkla bulunabiliyor” dedi.