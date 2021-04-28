Alkollü içki yasağı esnafa büyük darbe

Salgını önlemek amacıyla uygulanacak tam kapanma alkollü içki yasağına dönüştü. Tam kapanmanın uygulanacağı 17 gün boyunca market ve bakkallar alkol satışı yapamayacak. Hükümet, yayımladığı genelgeye alkol yasağını açıkça yazmadı.

Ancak mülki idare amirleri sorular üzerine market ve bakkallara alkollü içki satışının yasak olduğu bilgisini verdi. Valiliklerden uzun uğraşların sonunda yasağı öğrenen marketler, içki reyonlarına astıkları afişlerle alkol satışlarının 17 gün boyunca yapılamayacağını halka duyurdu. Yasağın duyulmasıyla birlikte içki satışlarında olağanüstü artış yaşandı.

ESNAF TEPKİLİ

Hükümet 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00’dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’a kadar ülke genelinde tam kapanma uygulanacağını açıkladı. Ancak sonrasında yayımlanan genelge de dahil olmak üzere alkol yasağına ilişkin hiçbir açıklama yapılmazken, kısmi kapanmanın uygulandığı cumartesi ve pazar günlerinde yasak olan alkol satışının tam kapanmada da uygulanabileceği tahminleri yapıldı.

SÖZCÜ’nün ulaştığı bir zincir market yöneticisi, valiliklerden bu konuda bilgi istediklerini, yetkililerin gayriresmi olarak yasağın devam edeceği bilgisini paylaştıklarını söyledi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de sorularımız üzerine, “Bize alkol satışının yasak ya da serbest olduğuna ilişkin bir yazı, bir genelge gelmedi. Ancak önceki uygulamalardan alkol satışının yasak olduğunu anlıyoruz. Yine de net bilgiye ulaşmak için ilgililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Yasak esnaf için hiç iyi olmaz” dedi.

Yaşam tarzına açık müdahale Belirsizlik devam ederken sosyal medya hesabından yasağı duyuran Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, “Genelgede ‘alkol satışı yasak’ diye bir ibare dahi yok. Maalesef üzülerek söylüyorum; 17 Mayıs’a kadar ülke genelinde pandemi ve ramazan ayı bahanesi ile alkol satışı yasaklanmıştır. Bu yapılan özel yaşama, yeme içme kültürüne karşı açıkça darbedir. Korona bahane, yasaklar şahane” dedi.

30-45 GÜN YETECEK KADAR STOK VAR

SÖZCÜ’nün sorularını yanıtlayan alkollü içki üreticisi bir şirketin yöneticisi, kendilerine yasağın olduğu ya da olmadığı yönünde hiçbir bilgi gelmediğini söyledi. 17 günlük yasağın duyulmasıyla birlikte marketlerin içki satışlarında büyük artış başladığını belirten yetkili, “Market ve bakkallar normalde 30 ila 45 günlük stokla çalıştıkları için yasak öncesi talep rahatlıkla karşılanabilecektir. Ancak 17 gün boyunca satamayacak olan 200 bin esnafın hayatı çok zorlaşacak. Bu insanlar satışlarının yüzde 45’ini içki ve sigaradan elde ediyor” dedi.