Alkollü skuter kullanan 610 sürücüye ceza

İzmir’de 2022 yılında, son dönemde yaygın olarak kullanılan ulaşım araçlarından biri haline gelen skuterleri alkollü kullandığı tespit edilen 610 sürücüye cezai yaptırım uygulandı.

Ulaşım araçlarından skuterlerin kullanımı gün geçtikçe artarken, denetimler de sıklaştırıldı. İzmir’de 2022 yılı boyunca alkollü skuter kullandığı tespit edilen 610 sürücüye cezai yaptırım uygulandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, Karayolları Trafik Kanunu 66’ncı maddesi gereğince skuter kurallarını ihlal eden kişilere 427 TL ceza kesildiğini dile getirdi.

Skuterlerin kullanım kuralları hakkında bilgi veren Özsagulu, şunları söyledi:

* Bu araç sürücülerinin 15 yaşından küçük olmaması, aynı anda skuter üzerinde bir kişiden fazla olmaması gerekiyor.

* Bisiklet yolları varsa bu araçların muhakkak bisiklet yollarını kullanması gerekiyor. Bisiklet yolu haricindeki yollarda hız limiti 50 kilometrenin üzerinde olmamalı. Bunlar bizim en sık karşılaştığımız ihlaller.

* Skuter sürücülerinin kişisel eşyalarını taşıyabilecekleri bir sırt çantasının dışında skuterde yük taşımamaları gerekiyor. Bunların hepsi Karayolları Trafik Kanunu’na göre yasak kapsamındadır.

* Skuterlerin alkollü kullanımı da yasaktır. Bu kuralların tamamında cezai işlem tatbik edilebiliyor.

* Skuter sürücülerimizden ricamız, yayalar için ayrılmış yerlerde kesinlikle bu araçları kullanmamalarıdır. Bu yönde yayalarımızdan da çok şikayet alıyoruz. Denetimlerimiz devam etmektedir.

‘KURALLARA UYGUN KULLANILMALI’

Skuterlerin mevzuata dahil olduğu yılın 2020 olduğunu belirten Özsagulu, şu bilgileri paylaştı:

* Skuter ve el skuteri olarak tabir ettiğimiz elektrikli araçlar 2020 yılının son ayında yapılan düzenlemeyle mevzuatımıza dahil olup, kullanımı yasal hale gelmiştir. Yasal hale gelmesiyle birlikte sürücülerin uygulaması gereken kurallar gündeme gelmiştir.

* Skuterleri saatte 25 kilometrelik hızı geçmeyen, elektrikli, aynı anda ayak tablasıyla beraber dikey direksiyon donanımına sahip araçlar olarak tanımlıyoruz. 2022 yılı içerisinde il merkezinde yapmış olduğumuz denetimlerde 610 skuter sürücüsüne alkollü olarak skuter sürdüğünü tespit ettiğimiz için gerekli yasal işlem tatbik edilmiştir.

* Denetimlerimiz devam ediyor. Skuterlerin bir kurallar bütünü içerisinde kullanılması için elimizden geleni yapmaktayız. Karayolları Trafik Kanunu 66’ncı maddesi gereğince skuter kurallarını ihlal eden kişilere 427 TL’lik cezai yaptırım uygulanıyor.”

‘EHLİYET ZORUNLULUĞU YOK’

* Ehliyete tabi bir araç değildir ancak yaş sınırlaması bulunuyor. 15 yaşından küçüklerin kullanmaması gerekir. Bu durum bazı karışıklıklara da sebebiyet verebilir.

* Bu tarz araçlar bazı firmaların adı altında kullanıldığı için, o firmaların farklı araç cinslerini kiralaması karışıklığa neden oluyor. Bu araçların bazıları ehliyete tabi araçlar.

* Skuterde ehliyet zorunluluğu yok ancak kiralanan araçlar içerisinde ehliyet zorunluluğu olan araçlar da var. Bu yönde vatandaşlarımızın dikkatini çekmek istiyorum. (DHA)

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